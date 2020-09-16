«Ростелеком» досрочно завершил во Владимирской области реализацию национальной программы «Цифровая экономика»

«Ростелеком» в 2020 году досрочно завершил во Владимирской области реализацию национальной программы «Цифровая экономика». Специалисты цифрового провайдера проложили свыше 350 километров волоконно-оптических линий связи, обеспечив телекоммуникационной инфраструктурой 208 социально значимых объектов (СЗО)[1] в 16 районах области. В 2019 году интернет был подключен на 169 объектах региона, проложено 260 километров оптики.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Мы досрочно закончили все плановые работы по госконтракту 2020 года. Более 200 социально значимых учреждений губернии подключены к интернету. Доступ в сеть появился в школах, пожарных частях, местных администрациях и в других учреждениях по всей области. Самая большая стройка — почти 270 километров оптоволокна — проведена для подключения 124 фельдшерско-акушерских пунктов. При этом во всех населенных пунктах, где расположены социально значимые объекты, организованы узлы связи, через которые подключиться к интернету смогут как частные домовладения, так и коммерческие организации. Таким образом, и простому жителю сельской местности станут доступнее удаленная работа, дистанционная учеба или получение государственных услуг. Качественная связь — это новый толчок для роста и развития бизнеса и технологический задел для всей территории на будущее».

Для исполнения государственных контрактов по программе «Цифровая экономика» «Ростелеком» до конца 2021 года подключит к сети передачи данных и обеспечит высокоскоростным интернетом 4 858 социально значимых объектов Центрального федерального округа.

С крупными проектами, реализуемыми компанией «Ростелеком», можно ознакомиться на сайте.

[1] К «социально значимым объектам» относятся фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, школы и профессиональные образовательные учреждения, органы государственной власти и местного самоуправления, избиркомы, пожарные посты и пожарные части, участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии и подразделения войск национальной гвардии.