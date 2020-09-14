Рост заболеваемости коронавирусом связан с отпусками

Рост заболеваемости коронавирусом в регионах, в том числе и во Владимирской области, может быть связан с отпусками. Об этом заявил министр здравоохранения страны. По словам Михаила Мурашко, люди активно возвращаются с отдыха. При этом, чиновник отметил, что в целом ситуация стабильная, и речи о второй волне COVID-19, не идет.

— Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но тем не менее по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов, — приводит слова Михаила Мурашка «ТАСС».

В день заражаются в среднем по 31,4 жителя области

Как утверждают жители Владимира, посетившие курорты Краснодарского края или Крыма, такое развитие событий не удивительно. Социальную дистанцию на море никто не соблюдает, люди в маске встречаются только в магазинах и кафе. А гуляющих на набережной, например, Судака вечером настолько много, что если отвлечься на пару минут, можно не найти друг друга в толпе.

— У меня было ощущение, что мы на демонстрации. Людей очень много. Мы проехали по Крыму, картина везде одинаковая. На пляже нет свободного места, — рассказала «Призыву» жительница Владимира Светлана Багрова. — В музеях тоже толпы. При этом маску нас попросили надеть один раз, на Генуэзской крепости. У кого ее не было, порекомендовали прикрыть рот и нос шапкой от солнца. И то только потому, что вокруг камеры.

Светлана рассказывает, первую неделю после возвращения из отпуска их семья старалась ограничить круг контактов. Но выдержать добровольный двухнедельный карантин не получилось. В гости приходили друзья и родственники. В большинстве же случаев отпускники почти сразу выходят на работу. И если кто-то заболел, риску может быть подвержен весь коллектив.

Сколько в этом году жителей области съездили в отпуск, неизвестно. Но многие, несмотря на трудности, в последний момент брали билеты или отправлялись путешествовать на личном автомобиле. Пик активных передвижений пришелся на август. После этого во многих регионах отмечен рост заболеваемости коронавирусом.

Так, во Владимирской области уже неделю ежедневно выявляется больше 30 случаев заражения коронавирусом. В среднем в день положительные тесты на COVID-19 получают по 31,4 человека. Еще месяц назад, для сравнения, это показатель был значительно меньше. Так, в середине августа он был равен 23-25.

Стремительно растет и число активных носителей коронавируса. За месяц число людей, которые болеют в данный момент, стало почти в два раза больше: с 460 до 868. В больницах региона находится более 300 пациентов с COVID-19.

Чтобы исключить завоз коронавируса из-за рубежа, въезжающих в Россию обязали сдавать тест на опасную инфекцию. На исследование дается три дня. Не успевшим получить результаты анализа, грозит штраф 15 тысяч рублей. Жительнице Владимира уже пришел протокол об административном правонарушении. Подробнее об этом «Призыв» писал здесь.