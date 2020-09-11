Россия была непьющей страной 100 лет назад

Сегодня, 11 сентября, по всей России, в первую очередь по инициативе Русской православной церкви, отмечается необычный праздник – Всероссийский день трезвости. Этот праздник как археологическая находка, которая была выставлена на обозрение спустя много лет после ее утраты. Официально национальный День трезвости возродили в 2014 году. Однако его корни гораздо глубже.

Шла Первая мировая война. Российская Империя мобилизовала население, а на территории нашей необъятной Родины был введен первый в истории сухой закон. Николай II был убежденным противником пьянства. И, несмотря на то, что доход от продажи спиртных напитков составлял одну пятую государственных доходов, он считал своим долгом вступить в борьбу с этим пороком. Чтобы провести антиалкогольную реформу, императору пришлось даже уволить министра финансов, которые вполне логично выступал против. Но война есть война. Сухой закон был введен сначала на время мобилизации, а затем продлен до окончания войны.

Но тут началось неожиданное. Несмотря на то, что в ответ на указ появились множественные способы обхода закона, началось тайное самогоноварение и потребление суррогатов, среднее потребление алкоголя на одного человека снизилось более чем в десять раз! И результаты не заставили себя долго ждать. Вот что пишет по этому поводу «Википедия»:

Число психических больных на почве алкоголизма:

1913 г. — 10 267;

1916 — 1920 гг. — единичные наблюдения.

Доля психически больных алкоголиков среди общего числа поступивших в психиатрические больницы:

1913 г. — 19,7%;

1915 — 1920 гг. — менее одного процента;

1923 г. — 2,4%.

Число арестованных в пьяном виде в Петербурге во втором полугодии 1914 г. сократилось на 70%. Число вытрезвляющихся сократилось в 29 раз. Число самоубийств на почве алкоголизма в Петрограде упало на 50%. Подобные же результаты были получены ещё по 9 губерниям России.

Число денежных вкладов в сберкассы увеличилось; прирост составил 2,14 млрд руб. против 0,8 млрд руб. в прежние годы до запрета.

Стоит отметить, что к этому времени в ответ на набирающее оборот пьянство по всей стране как грибы росли и общества трезвости. Общества трезвости чаще всего создавались при церквях. И в 1913 году в стране действовали 1800 церковных обществ трезвости. Много их было и во Владимирской губернии. Все вы наверняка видели, а многие и бывали во Владимирском областном театре кукол на улице Гагарина, д. 7. Красивое старинное здание украшает наш город.

Сейчас сложно представить, но в 1905 году это здание было построено как раз для Народного дома Общества трезвости. Здесь оказывали помощь страдающим от недуга пьянства, проводили собрания, митинги, открытые лекции о вреде алкоголя. Вот такой был масштаб у трезвенного движения в России в начале XX века!

Ну, и на фоне поддержки императора, планомерной работы церкви с населением, многочисленных обществ трезвости в марте 1914 года Священный Синод установил в день усекновения главы Иоанна Крестителя, 29 августа (по старому стилю), ежегодно отмечать церковный праздник трезвости. День был выбран не случайно, а в назидание о том, как пьяные бесчинства могут оставить людей без рассудка. Ведь, по преданию, именно на праздновании дня рождения опьяненный царь Ирод Антипа потерял контроль над собой и по пьяной прихоти танцовщицы Саломеи отрубил голову Иоанну Крестителю. Поэтому и почитается Иоанн Креститель как покровитель трезвого образа жизни.

В том же 1914 году по инициативе крестьян И.Т. Евсеева и П.М. Макогона в Государственную Думу внесено законодательное предложение «Об утверждении на вечные времена в Российском государстве трезвости». В объяснительной записке к законодательному предложению авторы пишут:

«Высочайше Утверждённым Положением Совета Министров 27 сентября 1914 года городским думам и сельским общинам, а Положением 13 октября того же года — и земским собраниям на время войны предоставлено было право запрещать торговлю спиртными напитками в местностях, находящихся в их ведении. Волею Государя право решения вопроса быть или не быть трезвости во время войны было предоставлено мудрости и совести самого народа. Сказка о трезвости — этом преддверии земного рая — стала на Руси правдой. Понизилась преступность, затихло хулиганство, сократилось нищенство, опустели тюрьмы, освободились больницы, настал мир в семьях, поднялась производительность труда, явился достаток.

Несмотря на пережитые потрясения, деревня сохранила и хозяйственную устойчивость, и бодрое настроение, облегчённый от тяжкой ноши — пьянства — сразу поднялся и вырос русский народ.

Да будет стыдно всем тем, которые говорили, что трезвость в народе немыслима, что она не достигается запрещением.

Не полумеры нужны для этого, а одна решительная бесповоротная мера: изъять алкоголь из свободного обращения в человеческом обществе на вечные времена».

Таким образом, ограничение на продажу алкоголя, так называемый сухой закон, было принято оставить и после войны, окончания которой Российская Империя уже не дождалась…

И вот теперь, спустя много лет, мы обращаемся к опыту наших предков. И, как птица Феникс из пепла, возродился у нас праздник трезвости, установленный на вечные времена в 1914 году. Важный на самом деле для нашего времени праздник, назидательный. Масштаб проблемы сегодня ничуть не меньше. А, по данным статистики, еще и намного больше.

Алкогольная катастрофа признана на официальном уровне реальной угрозой для существования нашего государства. В лихие 90-е, когда страна заливалась спиртом «Рояль», ежегодно в попойках и праздниках мы теряли до 700 тысяч человек (это удвоенное население Владимира сегодня). По данным ВОЗ, если подушевое потребление алкоголя в стране превышает 8 литров, то происходит вырождение нации. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2019 году мы употребляем 11,1 литра. Выводы делайте сами.