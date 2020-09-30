Роспотребнадзор рекомендовал бизнесу разобщить сотрудников из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал работодателям Владимирской области разобщить коллектив. Мера эта связана с распространением коронавируса. В регионе отмечается активный рост числа забоолевших. Чтобы избежать массового заражения, надзорное ведомство предлагает организовать трудовую деятельность в несколько смен. Разделить потоки можно по разным этажам или кабинетам. Если такая возможность, конечно, есть.

Массового перевода на удаленку пока не планируется

В отличие от Москвы, мэр которой рекомендовал работодателям как можно больше сотрудников перевести на удаленку, у нас речи об этом пока не идет. В столице такие письма получили более 5 тысяч компаний. Многие откликнулись на призыв. Но в нашем регионе это может быть только личная инициатива руководства компаний и предприятий. Такие случаи, кстати, есть. Как правило, на подобные меры идет крупный бизнес. Официально же говорится только о необходимости усилить санитарно-эпидемиологический контроль на рабочих местах.

— Необходимо постоянно напоминать бизнес-сообществу о соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм. Ужесточается масочный режим. В торговых центрах, магазинах и местах массового пребывания людей должна проводиться регулярная обработка помещений. Расслабляться нельзя. Самое важное – сохранить здоровье граждан, — приводит слова первого вице-губернатора области Александра Ремига пресс-служба «Белого дома».

Накануне в администрации области обсуждали вопрос, связанный с влиянием коронавируса на бизнес. По словам первого вице-губернатора, за время самоизоляции больше всего пострадали предприятия малого и среднего бизнеса. Ущерб удалось минимизировать. Но ковид пережили далеко не все.

— Что касается закрытия части бизнеса, по нашим данным, на 1 апреля 2020 года в регионе насчитывалось порядка 28 тысяч юридических лиц, на 1 августа их количество составило около 27 тысяч. Есть спад, но он небольшой – 3 процента. За этот же период количество ИП снизилось на 1 процент, — отметила на совещании уполномоченная по защите прав предпринимателей во Владимирской области Алла Матюшкина.

Новую приостановку деятельности выжившие малые предприятия могут уже не выдержать. Впрочем, исключать, что дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации приведёт к возвращению части трудовых коллективов к работе на дому, не стоит.

Во Владимирской области работодателям пока рекомендовали отказаться от корпоративов. Остались требования измерять температуру сотрудникам на входе, контролировать соблюдение масочного режима, обрабатывать помещения дезинфицирующими средствами. А всех сотрудников с признаками инфекционного заболевания отправлять на больничный.

Ранее «Призыв» сообщал, что каждый день область устанавливает новый антирекорд по заболевших коронавирусом. Сегодня положительные тесты получили 43 человека.