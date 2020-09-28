Роспотребнадзор потребовал ужесточить масочный режим в магазинах

Региональное управление Роспотребнадзора ужесточает контроль за соблюдением масочного режима. Накануне рейды прошли в торговых центрах и магазинах Владимира. Оказалось, что чаще всего правила игнорируют покупатели. Ведомство еще раз потребовало от продавцов не обслуживать людей без масок. Такое право у магазинов есть. Владельцев и сотрудников просят предпринимать меры, которые обязывают клиентов пользоваться индивидуальными средствами защиты. Человека без маски могут развернуть на входе и даже на кассе.
— Продавец на себя берет ответственность, когда обслуживает покупателей без средств индивидуальной защиты. Везде же сказано: без масок в магазин заходить нельзя, — подчеркивает пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.
В Роспотребнадзоре отмечают: требование носить средства индивидуальной защиты не ущемляет права потребителей.
А охранники или продавцы имеют право «ненасильственно воспрепятствовать» допуску и обслуживанию людей без масок или респираторов. Но на данный момент большинство покупателей про них благополучно забыли. Об этом говорят и результаты прошедших рейдов. В ведомстве отмечают, что покупатели даже не реагируют на просьбы надеть маску.
Чтобы не терять клиентов, которые не хотят покупать маски, некоторые торговые центры готовы предлагать их бесплатно лишь бы не нарваться на штрафы. Так, жители Коврова сообщают, что в сетевом магазине нарезают и раздают марлевые салфетки.
Есть нарушения масочного режима и среди сотрудников торговых центров. Правда, носят они единичный характер. Большинство продавцов все-таки пользуются средствами индивидуальной защиты. Особенно это касается работников крупных магазинов. За ними – контроль серьезный. При этом в небольших точках продажи многие сотрудники носят маску на подбородке и не меняют ее днями.
— В ходе осмотра были установлены единичные нарушения Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Не все продавцы, к сожалению, носят на рабочем месте маски. Выявленные нарушения создают угрозу распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, — рассказала «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. — При этом большинство продавцов в магазинах все-таки придерживаются масочного режима и используют средства индивидуальной защиты. Сотрудники торговых точек соблюдают режим санитарного контроля, осуществляют санитарно-гигиеническую обработку залов и торгового оборудования, следуют санитарным требованиям.
Масочный режим был введен во Владимирской области 27 апреля. С тех пор появляться в магазинах, учреждениях, общественном транспорте, на вокзалах и некоторых мероприятиях можно только в средствах индивидуальной защиты. И если весной большинство жителей региона этих требований придерживалось, то сейчас людей в масках можно встретить все реже. Более того, участились случаи, когда жители города без индивидуальных средств защиты делают замечания тем, кто вошел в магазин в маске.
— Я вошла в магазин в маске, и на меня очень агрессивно среагировал мужчина на кассе. Он сказал, что ковид-идиотизм маской не лечится, и посоветовало мне в следующий раз прийти за покупками в поясе от радикулита. По его словам, от этой проблемы каждый год умирает больше людей,- рассказала «Призыву» жительница Владимира Анастасия Петрова. — Неадекватных реакций на людей в масках все больше.
Тем временем, число новых случаев коронавируса во Владимирской области растет с начала сентября. Медики связывают это, в том числе, с игнорированием масочного режима. Главный внештатный пульмонолог областного департамента здравоохранения Игорь Петряков призывает жителей региона беречь себя.
—Я как специалист, могу уверенно сказать, что маски носить надо обязательно. Особенно в магазинах, где большое скопление народу. Я сам всегда хожу в маске, — рассказал «Призыву» Игорь Петряков. – Маска в два раза снижает возможность заражения вирусом.
Ранее «Призыв» сообщал, что в регионе установлен новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки. Всего за один день COVID-19 подтвердился у 40 человек.
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