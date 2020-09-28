Роспотребнадзор потребовал ужесточить масочный режим в магазинах

Региональное управление Роспотребнадзора ужесточает контроль за соблюдением масочного режима. Накануне рейды прошли в торговых центрах и магазинах Владимира. Оказалось, что чаще всего правила игнорируют покупатели. Ведомство еще раз потребовало от продавцов не обслуживать людей без масок. Такое право у магазинов есть. Владельцев и сотрудников просят предпринимать меры, которые обязывают клиентов пользоваться индивидуальными средствами защиты. Человека без маски могут развернуть на входе и даже на кассе. — Продавец на себя берет ответственность, когда обслуживает покупателей без средств индивидуальной защиты. Везде же сказано: без масок в магазин заходить нельзя, — подчеркивает пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

В Роспотребнадзоре отмечают: требование носить средства индивидуальной защиты не ущемляет права потребителей.

А охранники или продавцы имеют право «ненасильственно воспрепятствовать» допуску и обслуживанию людей без масок или респираторов. Но на данный момент большинство покупателей про них благополучно забыли. Об этом говорят и результаты прошедших рейдов. В ведомстве отмечают, что покупатели даже не реагируют на просьбы надеть маску. Чтобы не терять клиентов, которые не хотят покупать маски, некоторые торговые центры готовы предлагать их бесплатно лишь бы не нарваться на штрафы. Так, жители Коврова сообщают, что в сетевом магазине нарезают и раздают марлевые салфетки.

Есть нарушения масочного режима и среди сотрудников торговых центров. Правда, носят они единичный характер. Большинство продавцов все-таки пользуются средствами индивидуальной защиты. Особенно это касается работников крупных магазинов. За ними – контроль серьезный. При этом в небольших точках продажи многие сотрудники носят маску на подбородке и не меняют ее днями. — В ходе осмотра были установлены единичные нарушения Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Не все продавцы, к сожалению, носят на рабочем месте маски. Выявленные нарушения создают угрозу распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, — рассказала «Призыву» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. — При этом большинство продавцов в магазинах все-таки придерживаются масочного режима и используют средства индивидуальной защиты. Сотрудники торговых точек соблюдают режим санитарного контроля, осуществляют санитарно-гигиеническую обработку залов и торгового оборудования, следуют санитарным требованиям.

За выходные сотрудники Роспотребнадзора обошли больше десяти магазинов. Сотрудники ведомства наведались и к частным предпринимателям, и в сетевые магазины, и в крупные торговые центры. По результатам проведенного мониторинга материалы будут оформлены в установленном порядке и направлены на рассмотрение.