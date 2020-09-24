Роспотребнадзор оценил возможность введения новых ограничений по ковиду

Роспотребнадзор не планирует вводить новые ограничительные меры по коронавирусу. Это связано со стабильной эпидемиологической обстановкой во Владимирской области. Несмотря на рост заболеваемости — ежедневно фиксируется больше 30 случаев заражения — ситуация под контролем. Дополнительная профилактика не требуется, сообщили «Призыву» в пресс-службе ведомства. — Эпидситуация на территории Владимирской области позволяет сегодня не вводить дополнительных мер по профилактике коронавируса. Новых ограничительных мероприятий на данный момент не планируется. Новых, дополнительных карантинных мер или каких-то распоряжений мы не присылаем в образовательные учреждения, — пояснила пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. — Все садики и школы работают в этом году в особых условиях, они будут продолжать в них работать, предварительно до конца года. Новые санитарные требования у нас действуют до 1 января 2021 года, но это не значит, что после 1 января новые требования можно будет не исполнять. Все будет завесить от эпидситуации на тот момент.

Несмотря на это, одна из школ областного центра самостоятельно решила ужесточить меры профилактики. В родительские чаты был разослан приказ об обязательном масочном режиме для учащихся. Согласно документу, который есть в распоряжении «Призыва», средства индивидуальной защиты должны были стать обязательными для детей. Без масок классы покидать не разрешалось. — Мы были сильно удивлены, когда нам разослали такое распоряжение. Инициативная группа родителей обратилась в Роспотребнадзор. По телефону нам объяснили, что маски дети носить могут, но только по желанию родителей. Обязать детей использовать средства индивидуальной защиты школа не может. Этот внутренний документ силы не имеет, — рассказала «Призыву» мама одного из школьников. — Честно, на 1 сентября я дала ребенку маску. Она у него то упадет, то он ее грязными руками возьмет. Для ребенка – это не вариант. От нее больше проблем, чем пользы.

При этом в детских садах, наоборот, режим немного смягчили. Многие дошкольные учреждения начали пускать в здание родителей. Но только в масках. Воспитателю одновременно сложно переодеть всю группу. Если дети маленькие, немного помочь им может мама или папа. Но это крайняя мера. Роспотребнадзор выступает за то, чтобы родители на территорию детского сада не проходили. — Вторую неделю родителей уже запускают в здание садика, но просят надевать маски. Делают это, конечно, не все. Раздевать разрешают только малышей в яслях, а вот дети 4-6 лет уже сами. Их родителей просят сразу выйти, — рассказала «Призыву» жительница Владимира Наталья Рязанова. — Еще я обратила внимание не то, что сегодня на входе ни мне, ни ребенку не измерили температуру. Возможно, потому что мы немного поздно пришли. Но раньше в это время сотрудник садика с термометром еще был на входе.

Режим не соблюдают и большинство жителей Владимира. В общественном месте встретить человека в маске – большая редкость. В лучшем случае в переполненном автобусе средство индивидуальной защиты у одного – двух пассажиров. Пренебрегают ими многие кондукторы и водители. Маски свисают на подбородках и не защищают ни от чего. — У нас еще очень большой процент непереболевших людей. И они могут дать вторую волну коронавируса, — рассказал «Призыву» главный внештатный пульмонолог областного департамента здравоохранения Игорь Петряков. — Мы утомляемся, устаем защищаться, начинаем плохо носить маски. А это неправильно. Кроме того, сейчас самое время сделать прививку от гриппа. Если коронавирус наложится на грипп, который, как показывает опыт, сам по себе может быть очень опасен (например, штамм H1N1 тоже собирает урожай жертв), то здесь быть защищенным от гриппа, на мой взгляд, крайне важно.

Специалисты считают ситуацию с распространением коронавируса стабильной