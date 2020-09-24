Роспотребнадзор отказался кошмарить уличных торговцев

Этой осенью уличные торговцы могут работать, не опасаясь проверок. Рейды по частникам отменили до конца года, сообщили «Призыву» в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области. Это относятся и к тем, кто продает овощи и фрукты со своего огорода, и к индивидуальным предпринимателям.

— Вообще продажа на остановках вдоль улиц запрещена, это несанкционированная торговля, и не только в пандемию ковид. Им разрешено торговать только в специализированных местах – центральный, колхозный рынок, а также все разрешенные муниципальные ярмарки, – говорит Марина Колтунова, пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора. – Но в этом году у нас не было проверок из-за пандемии. Мы ограничены по законодательству, поэтому уличные мероприятия отменили. А так этих торговцев мы ежегодно проверяли с правоохранительными органами.

Плановые рейды в пандемию отменили.

В прошлые годы рейды проводились регулярно. Торговцев без разрешительных документов штрафовали. Сумма составляла от 3 до 5 тысяч рублей. Но бабушек и дедушек среди них не было, признаются в ведомстве. Всё-таки к этой категории граждан правоохранители относятся лояльно.

Сейчас во Владимире уличная торговля идет полным ходом. Садоводы торгуют рядом с остановками общественного транспорта. В ходу сейчас овощи: тыква, кабачки, кукуруза, свекла, морковь и чеснок. Среди фруктов лидируют яблоки и сливы. Есть и дары леса –брусника, клюква, грибы – лисички, подосиновики и белые. В основном среди продавцов одни пенсионеры — бабушки за 70.

Ранее «Призыв» сообщал, что продавцы картофеля взвинтили цены. Килограмм стоит около 40 рублей.