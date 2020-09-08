Родители пожаловались на навязывание школьной формы

Родителей заставляют покупать школьную форму от конкретных поставщиков. Такие жалобы поступили в рамках масштабного опроса, инициатором которого стал Общероссийский народный фронт. Анкетирование прошли более 21 тысячи человек по всей стране. Общественники промониторили и владимирские школы. Выяснилось, что в некоторых образовательных учреждениях предлагают форму от конкретных продавцов. Эти фирмы обещают качество, но соответственно и цены на одежду у них немаленькие. А это устраивает не всех родителей. Средняя цена фирменного костюма-тройки — около 6 тысяч рублей, сообщают общественники.
— В результате проведенного опроса можно сделать следующий вывод – во многих школах родителям рекламируют определенные организации, занимающиеся пошивом школьной формы. Аргументация обычно связана с тем, что форма у учеников из одинаковой ткани и примерно одинакового фасона – наиболее предпочтительный вариант как для самих школьников, так и для школы в целом. Например, родители учеников СОШ № 46 г. Владимира рассказали, что в их школе указывают конкретных производителей, у которых в обязательном порядке необходимо покупать форму, – сообщает пресс-служба Владимирского регионального отделения ОНФ.
По каждой жалобе общественники намерены отправить обращения в департамент образования.
«Призыв» обратился к руководству школы № 46 за пояснением ситуации со школьной формой. Директор образовательного учреждения Евгений Алексеенко заверил, что никакого принуждения в выборе производителя формы нет. Это дезинформация. Родителей лишь просят приобретать эмблему.
— Мы на собраниях говорим, чтобы родители придерживались делового стиля, синего цвета формы. Это положение принято на общешкольном родительском комитете. Главным атрибутом формы является школьная эмблема. И здесь мы тоже даем выбор: её можно заказать у частного лица либо купить в известном владимирском магазине одежды. Стоит эмблема всего 100 рублей. Магазин предлагает бонус – если вы покупаете у них форму, то вам бесплатно дают эмблему и пришивают её к форме. Каждый сам для себя решает, как ему выгоднее. Кому-то хочется подороже и качественнее. Мы в администрации школы не настаиваем ни на какой конкретной фирме. Никогда такого не было! У меня у самого двое детей учатся в разных школах. И мы обязательно следуем тем положениям, которые разработаны там. Но покупаем форму там, где нам хочется, — подчеркнул Евгений Алексеенко.
Ещё летом представители магазинов одежды начинают посещать школьные собрания, раздавать буклеты со скидками и предлагают родителям централизованно оптом закупаться у них. Дирекция школ не может запретить такие торгово-деловые отношения. И даже если взять новую школу № 49 во Владимире, здесь на родителей больше не оказывают давление. Хотя ещё два года назад разгорелся скандал из-за школьной формы.
— Наш класс организованно уже не первый год покупает форму в фирменном магазине одежды Владимира. Когда 49-я школа открывалась, да, нам настоятельно рекомендовали заказывать форму на пошив у конкретного производителя. Но мы были против. И заказываем в своем проверенном магазине. Мы с ними познакомились на школьном собрании, в их форме нас всё устраивает, — рассказала Людмила, мама двоих учеников школы № 49. — В старших классах, знаю, некоторые девочки заказали платья из интернет-магазинов, кто-то носит сарафан. Никто не против. Цвет бордовый соблюден. А эмблема школы у нас находится на галстучке, который можно переносить из класса в класс.
Согласно собственному опросу «Призыва» во владимирских школах всё-таки царит демократия в вопросе выбора школьной формы. В некоторых образовательных учреждениях даже не настаивают на цветовой гамме, просто дети соблюдают деловой стиль одежды. Возможно, конфликты по поводу формы возникают внутри класса, когда большинство родителей выступают за организованную покупку одного вида одежды, а меньшинство с этим не согласно. Здесь остается только научиться договариваться между собой.
Ранее «Призыв» сообщал, что многие учителя не вернулись в школу после дистанционного обучения.
Обсуждение 1
Это все безобразие, конечно. Деловой стиль соблюден — это главное.