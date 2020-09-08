Родители пожаловались на навязывание школьной формы

Родителей заставляют покупать школьную форму от конкретных поставщиков. Такие жалобы поступили в рамках масштабного опроса, инициатором которого стал Общероссийский народный фронт. Анкетирование прошли более 21 тысячи человек по всей стране. Общественники промониторили и владимирские школы. Выяснилось, что в некоторых образовательных учреждениях предлагают форму от конкретных продавцов. Эти фирмы обещают качество, но соответственно и цены на одежду у них немаленькие. А это устраивает не всех родителей. Средняя цена фирменного костюма-тройки — около 6 тысяч рублей, сообщают общественники.

— В результате проведенного опроса можно сделать следующий вывод – во многих школах родителям рекламируют определенные организации, занимающиеся пошивом школьной формы. Аргументация обычно связана с тем, что форма у учеников из одинаковой ткани и примерно одинакового фасона – наиболее предпочтительный вариант как для самих школьников, так и для школы в целом. Например, родители учеников СОШ № 46 г. Владимира рассказали, что в их школе указывают конкретных производителей, у которых в обязательном порядке необходимо покупать форму, – сообщает пресс-служба Владимирского регионального отделения ОНФ. По каждой жалобе общественники намерены отправить обращения в департамент образования. «Призыв» обратился к руководству школы № 46 за пояснением ситуации со школьной формой. Директор образовательного учреждения Евгений Алексеенко заверил, что никакого принуждения в выборе производителя формы нет. Это дезинформация. Родителей лишь просят приобретать эмблему.

— Мы на собраниях говорим, чтобы родители придерживались делового стиля, синего цвета формы. Это положение принято на общешкольном родительском комитете. Главным атрибутом формы является школьная эмблема. И здесь мы тоже даем выбор: её можно заказать у частного лица либо купить в известном владимирском магазине одежды. Стоит эмблема всего 100 рублей. Магазин предлагает бонус – если вы покупаете у них форму, то вам бесплатно дают эмблему и пришивают её к форме. Каждый сам для себя решает, как ему выгоднее. Кому-то хочется подороже и качественнее. Мы в администрации школы не настаиваем ни на какой конкретной фирме. Никогда такого не было! У меня у самого двое детей учатся в разных школах. И мы обязательно следуем тем положениям, которые разработаны там. Но покупаем форму там, где нам хочется, — подчеркнул Евгений Алексеенко. Ещё летом представители магазинов одежды начинают посещать школьные собрания, раздавать буклеты со скидками и предлагают родителям централизованно оптом закупаться у них. Дирекция школ не может запретить такие торгово-деловые отношения. И даже если взять новую школу № 49 во Владимире, здесь на родителей больше не оказывают давление. Хотя ещё два года назад разгорелся скандал из-за школьной формы.