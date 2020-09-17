Родители погибших в Мелехово детей требуют пересмотра приговора

Родители погибших в Мелехово детей намерены добиваться пересмотра приговора гонщику. Решением Ковровского городского суда Семен Федулин признан виновным. Ему назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Однако пережившие страшную трагедию семьи считают приговор слишком мягким. Несогласные со сроком заключения водителя, лишившего жизни их детей, родители рассказали о своей боли в эфире федерального телеканала.

— Он родился 1 января, и сейчас очень тяжело вместо подарков цветы носить на кладбище. Туда носить подарки, а не ребенку. Был очень добрым мальчиком, отзывчивым. Было у него много друзей, самый любимый, не избалованный был. Хотя было у него все. Тяжело хоронить родителей, бабушек, дедушек. А ребенка – это не должно быть так, — рассказала в эфире ЧП мама погибшего школьника.

— Что должен совершить человек страшнее, чтобы ему дали большой срок. Страшнее не знаю, что может совершить человек. Это самое страшное, убить детей, двух детей. Он останется для меня наркоманом, который убил двух прекрасных детей. И почему такой мягкий приговор, не понятно, — говорит папа погибшей школьницы.

Однако на данный момент, как пояснили «Призыву» в пресс-службе областного суда, апелляционная жалоба не поступила. На это у потерпевшей стороны еще есть время. Обжаловать приговор можно до 21 сентября. Прокуратура требовала для водителя 12 лет колонии поселения. Адвокат подсудимого смог убедить суд, что его подзащитный не был в состоянии опьянения в момент смертельного ДТП. Если бы было доказано обратное, приговор, скорее всего, был более суровым. Изучить решение суда готовится и гособвинитель.

—Судом с учетом всех обстоятельств, смягчающих и отягчающих вину Федулина, принято и постановлено такое решение. Оно будет изучено Ковровской городской прокуратурой, Соответственно будет сопоставлен вмененной ему вид наказания, — пояснили в эфире НТВ помощник Ковровского городского суда Светлана Бугаева.

Не исключено, что приговор обжалует и адвокат подсудимого. Для Семена Федулина, который признал свою вину и попросил прощения у родителей погибших детей, он будет добиваться колонии поселения.

Страшное ДТП, в котором погибли двое подростков — 13-летние мальчик и девочка, произошло вечером 4 сентября прошлого года. По версии следствия, водитель «BMW» двигался с нарушением правил дорожного движения. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, для совершения обгона он пересек сплошную линию дорожной разметки и выехал на встречную полосу. Лихач не убедился, что впереди остановившегося автомобиля отсутствуют пешеходы, продолжил движение и сбил детей, переходивших дорогу.

Еще до трагедии подсудимый был известен агрессивным вождением. Только за минувший год более 10 раз Семен Федулин привлекался к административной ответственности. Также на него составлялись административные протоколы, например, за выезд на полосу встречного движения.

Ранее «Призыв» сообщал, что водителю, сбившему 9-летнего мальчика на «зебре» во Владимире, дали реальный срок. 44-летний Юрий Ерёмичев признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.