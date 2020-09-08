Резкое похолодание придет на смену молодому бабьему лету

Тёплая погода, которой порадовало жителей Владимирской области начало сентября, резко испортится. Уже завтра температура стремительно понизится. Днем воздух уже не прогреется выше +16 градусов, ночью до +10 градусов. Местами небольшие дожди. Синоптики поясняют, что свое влияние на погоду окажут циклоны.

Значения средней суточной температуры понизятся до климатической нормы.

— Сегодня у нас будет последний теплый день перед надвигающейся осенней погодой, которая наступит завтра с дождями затяжными и с резким похолоданием, — сообщил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Остается надеяться, что теплая погода еще случится этой осенью. Синоптики предсказали, как минимум, две волны бабьего лета. Если первая уже случилась, то вторая ожидается во второй половине сентября. Ранее «Призыв» сообщал, что ровная тёплая погода позволила Владимирской области собрать рекордный урожай зерновых.