Режим самоизоляции для пенсионеров снова продлили

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет во Владимирской области в очередной раз продлили. На этот раз до 20 сентября. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности». Таким образом, граждане старше 65 лет должны по-прежнему оставаться дома. Исключение составляют обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома и поход до ближайшего магазина или аптеки. Что касается работающих пенсионеров, то им будут продлены больничные листы.

Изолироваться можно как по месту жительства, так и на даче.

Для оформления листка нетрудоспособности для работающих пенсионеров никуда идти не потребуется. Больничный, как и прежде, будет сформирован автоматически.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирской области стремительно растет число активных носителей коронавируса. На данный момент болеют 689 человек. Увеличивается и суточный прирост инфицированных. За минувшие 24 часа зафиксировано 32 новых случая заражения.