Режим самоизоляции для пенсионеров снова продлили

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет во Владимирской области продлили в очередной раз. Сбившись со счета, пенсионеры с периодичностью примерно в две недели получают информацию о том, что выходить из дома без необходимости им не рекомендуется. Пандемия никуда не ушла. Теперь возрастных жителей региона просят самоизолироваться до 18 октября. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности».

Что касается работающих пенсионеров, то им будут продлены больничные листы. Для оформления листка нетрудоспособности работающим пенсионерам никуда идти не потребуется.

Больничный будет сформирован автоматически.

Официально люди старше 65 лет могут выходить на улицу только в нескольких случаях: за медицинской помощью, для выгула животных, чтобы выбросить мусор и до ближайшего магазина.

К постоянному продлению режима самоизоляции пенсионеры относятся по-разному. Особенно если речь идет о работающих людях. Одни рады в пандемию оставаться дома. Оплачиваемый больничный выступает приятным бонусом. Другие, напротив, рвутся работать, сетуя на то, что уже засиделись в четырех стенах.

— Работа для меня – не только источник дополнительного заработка к небольшой пенсии. Она заставляет всегда быть в тонусе, не раскисать, расширяет круг общения. Сидеть в четырех стенах уже невыносимо. И это отразилось в том числе на здоровье. Короткие прогулки в магазин не спасают, — пожаловался «Призыву» работающий пенсионер Виктор Макаров.

Если летом пенсионеры могли скрасить свою изоляцию, уехав на приусадебные участки, то с наступлением осени придется находиться только по месту жительства.

Между тем эпидситуация во Владимирской области остается непростой. В данный момент в регионе болеют болеет 1167 человек. Высок и прирост инфицированных за сутки. За последние 24 часа коронавирус подтвердился у 43 жителей области.

Ранее «Призыв» сообщал, что Роспотребнадзор рекомендовал работодателям Владимирской области разобщить сотрудников из-за коронавируса.