Режим самоизоляции для пенсионеров продлили в очередной раз

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет во Владимирской области снова продлили. Пожалуй, уже сами пенсионеры сбились со счета, в какой раз это происходит. Теперь возрастных жителей региона просят оставаться дома до 4 октября. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности». Что касается работающих пенсионеров, то им будут продлены больничные листы. Для оформления листка нетрудоспособности работающим пенсионерам никуда идти не потребуется.

Больничный, как и прежде, будет сформирован автоматически.

Официально люди старше 65 лет могут выходить на улицу только в нескольких случаях: за медицинской помощью, для выгула животных, чтобы выбросить мусор и до ближайшего магазина. Если летом пенсионеры могли скрасить свою изоляцию, уехав на приусадебных участках, то с наступлением осени придется находиться только по месту жительства.

Несмотря на третий этап снятия ограничений по коронавирусу, который сейчас действует во Владимирской области, эпидситуация остается непростой. В данный момент в регионе болеют более 900 человек. Высок и прирост инфицированных за сутки. Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирскую область поступила пробная партия вакцины от коронавируса. По рекомендации Министерства здравоохранения первыми привьют практикующих медиков.