Рецептом чесночной воды от коронавируса поделился вице-губернатор

Одна большая головка чеснока на пол-литра воды — вот рецепт чесночной настойки от первого вице-губернатора Сергея Шевченко. Это народное средство чиновник посоветовал принимать при первом подозрении на коронавирус. Он сравнил настойку с прививкой от ковида и призвал не бояться запаха.

Сергей Шевченко, первый вице-губернатор Владимирской области:

Вот этот путь прохождения инфекции до желудочно-кишечного тракта можно использовать естественный вариант собственной вакцинации от этой инфекции. Инфекция, попадая в ЖКТ становится не такая активная.

Для профилактики заболевания у детей и взрослых 65+ можно использовать чесночную воду. Вы её настаиваете несколько дней. И надо это просто пить. Детям давать перед школой. Поднимается иммунитет против инфекции. Используйте, может быть, потом обменяемся информацией.

Традиционные народные средства никто не отменял, согласны врачи, но чесночную настойку пить можно далеко не всем. Например, чеснок запрещен людям с гастритами и язвенной болезнью желудка. Об этом «Призыву» рассказала врач аллерголог-иммунулог Инна Морозова.

Инна Морозова, врач аллерголог-иммунулог:

Нужно помнить, что у нас много людей имеют хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. И чеснок, так же как и другие раздражающие — горчица, хрен — им противопоказаны и могут негативно сказаться на слизистой оболочке ЖКТ.

Чеснок и лук обладают бактерицидным и вирулицидным действием, уничтожают вирусы и бактерии. Но их вещества с полезными свойствами летучие и действуют всего сутки. Иногда доходит до смешного, когда детей приводят в детские сады с чесночными бусами или с коробочкой от киндер-сюрприза: сделали в нем дырочки и туда закладывали рубленный чеснок. Но через сутки чеснок свой эффект теряет.

Народные средства точно не могут заменить прививку, подчеркивает врач.

Сейчас Владимирская область ждет партию вакцины от коронавирусной инфекции из Москвы, где уже начали прививать население. По словам Сергея Шевченко, регион в середине списка. Пока же в «Белом доме» настоятельно советуют людям продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее «Призыв» сообщал, что в регион поступила вакцина от гриппа. Желающие выстроились в огромную очередь к мобильному прививочному кабинету.