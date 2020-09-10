Решение об отказе в предоставлении государственной или муниципальной преференции

Владимирским УФАС России по результатам рассмотрения заявления управления муниципальным имуществом г. Владимира о даче согласия антимонопольного органа на предоставление муниципальной преференции в целях развития образования и науки, путем передачи в безвозмездное пользование нежилого здания общей площадью 84,1 кв.м, расположенного по адресу: г. Владимир, ул. Михайловская, д. 63 лит. ББ1 сроком на пять лет, принято решение об отказе в предоставлении муниципальной преференции учреждению высшего образования «Владимирский институт туризма и гостеприимства» в связи с тем, что ее предоставление может привести к устранению или недопущению конкуренции.