Ремонт в подъездах предложили делать за счет взносов за капремонт

Подъезды в многоквартирных домах планируют включить в перечень общедомового имущества, которые разрешено ремонтировать за счет взносов на капремонт, собираемых с собственников жилья. Депутаты Законодательного Собрания подготовили законодательную инициативу в Госдуму с поправками в Жилищный кодекс. Сегодня в списке есть кровли, фасады, коммуникации, также возможно установить общедомовые счетчики. Наиболее популярный вид работ — ремонт крыш. Во Владимирской области за время реализации программы капремонта приведено в порядок 11,1 тысяч крыш.

— Это будет не обязанность, а правом. Понятно, что конечное решение — за жителями. Везде своя ситуация — где-то пандус нужен, где-то ремонт в подъезде. Пусть у жителей будет возможность за счет средств капремонта все это сделать, — пояснил суть предложений вице-спикер областного парламента Роман Кавинов.

В 2020 году капремонт проведут в 493 жилых домах. Работы идут на 285 объектах.

В администрации области уверяют, что пристально следят за ходом работ подрядчиков на всех территориях. Все должны выполнить до конца года. Отставание случилось из-за того, чтобы во время пандемии и простоя множества предприятий были проблемы с поставками строительных материалов. Также был дефицит рабочей силы в связи с тем, чтобы границы с бывшими союзными государствами были закрыты. За все время действия программы капремонта в регионе ни разу не поднимали минимальную планку взноса капремонта — 6,5 рубля с квадратного метра.

Все, кто заинтересован в продвижении по очереди в программе, общим собранием собственников жилья решают поднять тариф. Есть примеры, где владельцы квартир платили по 20-30 рублей с квадратного метра, чтобы им оперативно провели капремонт текущей кровли и утеплили фасады. Много раз региональные власти обсуждали возможность поднять тариф до 9 рублей с квадратного метра, но законопроект так и не был представлен на обсуждение депутатов ЗС.

Как «Призыв» сообщал ранее, в регионе собираются ускорить темпы переселения из непригодного для проживания жилья. Владимирская область подготовила заявку на участие в федеральной программе.