Ремонт теплосетей на месяц парализует движение на Чайковского

Чтобы проехать по улице Чайковского во Владимире, теперь придется заранее продумывать свой маршрут. Из-за ремонтных работ на теплосетях на участке от дома 30 до дома 40а с 5.00 15 сентября до 24.00 19 октября будет ограничено движение всех видов транспорта. Объехать предлагают по улицам Даргомыжского, Стасова, Алябьева, Сурикова, Красноармейской, 9 Января, МОПРа, Казарменной.

Ограничения вводятся с 15 сентября по 19 октября.

Также на это время будут изменены некоторые маршруты движения общественного транспорта.

Троллейбусные маршруты:

№ 7 — ул.Фатьянова — ул.В.Дуброва — пр-кт Ленина — ул.Б.Московская — ул.Гагарина — ул.Мира — ВЭМЗ.

№ 8 — ул.Балакирева — пр-кт Строителей — ул.Горького — ул.Гагарина — ул.Б.Московская — пр-кт Ленина.

Автобусные маршруты:

№ 18С — отправляется с ул.Балакирева.

№№ 11С, 14, 20С, 21С, 23, 24С, 28, 29С:

— на участке от пр-кта Ленина до пр-кта Строителей следуют по улицам Ново-Ямской пер., Казарменная, МОПРа, 9 Января, Красноармейская с посадкой и высадкой пассажиров на остановочных пунктах «Ново-Ямской переулок», «Улица Казарменная», «Михайловский пруд», «Улица 9-го Января», «Помпецкий переулок», «Военная поликлиника», «Школа № 16»;

— на участке от пр-кта Строителей до пр-кта Ленина следуют по улицам Красноармейская, 9 Января, МОПРа, Казарменная, Ново-Ямская, Чайковского с посадкой и высадкой пассажиров на остановочных пунктах «Школа № 16», «Военная поликлиника», «Помпецкий переулок», «Улица 9-го Января», «Михайловский пруд», «Улица Казарменная», «Рябинка».

№ 32 на участке от пр-кта Ленина до пр-кта Строителей и обратно следует по улицам Ново-Ямской пер., Казарменная, МОПРа, 9 Января, Красноармейская с посадкой и высадкой пассажиров на остановочных пунктах «Ново-Ямской переулок», «Улица Казарменная», «Михайловский пруд», «Улица 9-го Января», «Помпецкий переулок», «Военная поликлиника», «Школа № 16».

Остальные троллейбусные и автобусные маршруты будут работать без изменений. АО «ВКС» приносит жителям Владимира извинения за доставленные неудобства.

Ранее «Призыв» сообщал, что администрация Владимира заявила о готовности к отопительному сезону.