Ремонт теплосетей на Егорова закончат к концу сентября

26 миллионов рублей пойдут на реконструкцию трубопровода на улице Егорова во Владимире. Работы по модернизации разводящих тепловых сетей уже начались. Ради них на одну ночь даже было ограничено движение общественного транспорта. До конца сентября специалисты заменят участок протяженностью более 1,5 километра, сообщает «Т Плюс».

Вместо старых труб будут установлены новые в пенополиуретановой изоляции со сроком эксплуатации 25 лет. Они оснащены системой оперативного диспетчерского контроля, позволяющей в режиме реального времени получать информацию о текущем состоянии теплосети и оперативно устранять возможные повреждения.

Реконструкция трубопровода на Егорова обойдется в 26 млн рублей.

Всего в этом году в рамках программы «Re:Конструкция» компания направит на подготовку региональной инфраструктуры к зиме 450 млн рублей. Тепловики заменят 21,9 км сетей. После завершения работ запланировано благоустройство. Энергетики восстановят асфальтовое покрытие и газоны.

Ранее «Призыв» сообщал, что три отремонтированных во Владимире участка теплосетей должны прослужить четверть века.