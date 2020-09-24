Рекультивация свалки в Оргтруде обойдется в 54 миллиона рублей

Работы закончат к 1 ноября

Мусорную свалку в микрорайоне Оргтруд рекультивируют. В этом году в рамках федерального проекта на эти цели выделено 54 миллиона 612 тысяч рублей. Рекультивация началась в июне этого года. Работы проводит владимирская компания ООО «Мехколонна». Контролирует процесс городской отдел по охране окружающей среды. Работы должны завершиться к 1 ноября.

К настоящему времени обустроены технические дороги, проведены срезка и перемещение отходов для организации площадки, подсыпка грунтом, устройство подстилающего слоя из песка и изолирующего слоя. Идут работы по устройству системы дегазации. После этого подрядчик приступит к выполнению окончательного изолирующего экрана. Затем со стороны подъездной дороги обустроят ограждение и проведут биологическую рекультивацию.

Отходы перевезли на обустроенную площадку.

Свалка была открыта в 1970-1980 годах для нужд Камешковского района. Отходы туда складировали до 1998 года. С 2006 года свалка была полностью выведена из эксплуатации. В 2015 году был разработан проект рекультивации, однако работы начались только спустя пять лет. Деньги на реализацию проекта наконец-то были выделены.

Между тем мусорная проблема остается актуальной как для региона в целом, так и для Владимира в частности. Ранее «Призыв» сообщал, что свалка строительного мусора растёт на окраине села Сновицы.

Ольга Ефремова 

Фото «Призыва»


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Обсуждение 1

  • Полина Тарбеева:
    24.09.2020 в 15:06

    была на этой свалке много лет назад, не верилось, что ее рекультивируют…

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