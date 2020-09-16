Реклама компании «Мой счетчик», размещенная в газете «Ва-Банкъ», признана ненадлежащей

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, возбужденного в отношении ООО «Мой счетчик», ООО «Новый мир».

Владимирское УФАС России в процессе осуществления государственной функции по контролю за соблюдением норм Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» установило факт размещения в газете «Ва-банкЪ» рекламного объявления следующего содержания: «Мой Счетчик …Работаем по всей России… Поверка и замена любых счетчиков*: воды, электричества, тепла, газа… мой-счетчик.рф …прием заявок круглосуточно…8(800)775-70-71 (звонок бесплатный)… ИП «О…» Наш сервис работает во многих городах РФ **поверка осуществляется только аккредитованными организациями», содержащего признаки нарушения п.6 ст.7 Федерального закона «О рекламе».

В соответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерального закона «О рекламе» не допускается реклама товаров, подлежащих обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, в случае отсутствия такой сертификации или подтверждения такого соответствия, а также работ или услуг по оценке (подтверждению) соответствия, в том числе по приему и рассмотрению документов, необходимых для выполнения указанных работ и (или) оказания услуг, осуществляемых лицами, не имеющими аккредитации в национальной системе аккредитации (в случае, если получение такой аккредитации предусмотрено законодательством Российской Федерации), либо аккредитованными лицами, но без указания наименования аккредитованного юридического лица или фамилии, имени и (если имеется) отчества аккредитованного индивидуального предпринимателя и уникального номера записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц.

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России признала данную рекламу ненадлежащей, так как отсутствует указание наименования аккредитованного юридического лица или фамилии, имени и (если имеется) отчества аккредитованного индивидуального предпринимателя и уникального номера записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц в нарушение ч. 6 ст. 7 Федерального закона №38 –ФЗ «О рекламе».

Принято решение выдать предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе.