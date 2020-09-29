Регионам рекомендовали отслеживать ситуацию с ковидом в школах

Правительство рекомендовало региональным властям усилить контроль за распространением коронавируса в школах. Об этом сегодня на совещании с президентом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. На данный момент среди детей отмечается рост заболевших COVID-19. При этом подавляющее большинство переносят инфекцию бессимптомно или в легкой форме, но становятся активными переносчиками вируса. Чтобы уменьшить риски распространения инфекции, учителям рекомендовано вне учебного процесса носить маски.

Сколько школьников болеют коронавирусом во Владимирской области – точно неизвестно.

Общей статистики оперативный штаб по борьбе с ковидом не дает. Информация приходит из отдельных районов. Так, сразу три случая заражения зафиксированы у школьников Александрова. Классы, которые посещали дети, закрыли на карантин. Учеников отправили по домам, образовательный процесс продолжится для них в дистанционном формате, сообщает издание «Новый город Александров». Двое инфицированных ковидом учатся в районном центре, один — в Струнино. При этом местные власти не видят необходимости досрочных каникул, как в Москве.

— Не буду скрывать, в Александровском районе на сегодняшний день отправлены на дистанционное обучение три класса, где был выявлен коронавирус, заболело по одному ребенку – это в гимназии № 2, в школах № 10 и 14. В целом, ситуация пока у нас нормальная, мы предпринимаем все усилия для того, чтобы не допустить распространения данной инфекции в дошкольных и образовательных учреждениях. На сегодняшний день у нас всё в штатном режиме, и пока мы не рассматриваем варианты ни о досрочных, ни о продленных каникулах, — приводят слова начальника районного управления образования Ирины Сергеевой наши коллеги.

Накануне стало известно о первом случае коронавируса и в школе Владимира.

Инфекцию выявили у ученика образовательного учреждения № 36. Остальные дети продолжили обучение. Их могут распустить домой, но только если подтвердится второй случай COVID-19. Пока за классом установлен контроль. Как пояснили «Призыву» в мэрии Владимира, в городе этот случай на данный момент единичный.

При этом специалисты прогнозируют рост заболевших коронавирусом среди школьников. Поэтому в мэрии Владимира не исключают досрочных каникул по примеру Москвы. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.