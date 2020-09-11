Расследование убийства двух девушек в Покрове завершено

Следственный комитет сообщает о завершении расследования громкого уголовного дела. Обвиняемый в убийстве двух подруг из Покрова предстанет перед судом. Он полностью признал свою вину и раскаялся. Дело будет рассматриваться во Владимире.

Трагедия произошла 22 июня прошлого года. Две подруги вышли из клуба, и больше их никто не видел. Удалось установить, что их забрал 28-летний мужчина, но до дома не довез. Во время поездки произошел конфликт. Водитель вывез девушек на безлюдный участок местности и задушил.

Обвиняемый сознался в преступлении и раскаялся.

По версии следствия, первой из машины обвиняемый вывел 26-летнюю женщину. Мужчина держал ее за руку и ударил коленом по животу. Потерпевшая упала на землю. Мужчина накинул ей на шею провод, затянул петлю и удерживал, пока она не перестала подавать признаков жизни.

Все это время несовершеннолетняя подруга погибшей находилась в автомобиле. Но выбраться она не могла. Преступник заблокировал двери. С 16-летней девочкой обвиняемый расправился таким же способом.

— В целях сокрытия следов преступления мужчина съездил за лопатой и в последующем закопал своих жертв на месте происшествия, после чего избавился от орудия преступления и помыл машину, — сообщает подробности трагедии пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

У 26-летней погибшей на иждивении находился 8-летний сын, который в настоящее время воспитывает отец. Годовалая дочь несовершеннолетней жертвы воспитывается ее родителями.

Ранее «Призыв» сообщал, что подозреваемый в убийстве девушек был признан вменяемым. Фигурант громкого уголовного дела прошел сразу два исследования. Первое, проведенное амбулаторно, не дало однозначного ответа о состоянии его душевного здоровья. А вот специалисты Центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского установили: мужчина способен отвечать перед законом в общеуголовном порядке.