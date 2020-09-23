Пятнадцатилетняя девочка пропала без вести

Во Владимирской области ведутся поиски пятнадцатилетней девочки. Сабина Самадзаде, проживающая в Петушинском районе, пропала 18 сентября. С этого момента о подростке нет никакой информации. К поискам подключились волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшей: рост 165 см, нормальное телосложение, волосы светлые, глаза карие. Была одета в чёрную рубашку, голубые джинсы, футболку, белые кроссовки. С собой у девочки был розовый рюкзак.

Вся оперативная информация по поиску размещена здесь.

Куда могла направиться девочка — неизвестно, поэтому очень важна любая информация. Если вы что-то знаете о ее местонахождении, позвоните инфоргу поиска по телефону 8-919-002-48-37. Также обращаться можно на телефон горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

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