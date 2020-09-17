Пять собак и кошка, которые станут твоими лучшими друзьями

Стерилизованная дворняжка Марта ищет добрых хозяев. Ей почти два года. Она очень ласкова, ориентирована на дружбу с человеком. В приюте собачке тяжко, говорят волонтеры, она должна жить в домашних условиях. На фоне остальных она маленькая, ей сложно постоять за себя. Зато к человеку Марта готова броситься на руки. Она замечательно уживется как с пенсионером, так и в семье с маленькими детьми. Команд пока не знает, но легко обучаема, как и любая другая дворняжка.