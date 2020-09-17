Пять собак и кошка, которые станут твоими лучшими друзьями

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Волонтеры спешат на помощь
Владимирские зооволонтеры отмечают юбилей — 10 лет. Сейчас в команде «Зоохэлп33» 50 постоянных добровольцев, которые готовы броситься на помощь бездомной дворняге или котенку в любое время суток. Хотя среди их клиентов не только собаки и кошки, но и белки, еноты, хорьки, птицы, шиншиллы. Т.е. все животные, оказавшиеся в беде и нуждающиеся в уходе и медицинской помощи. Ежегодно волонтерам удаётся пристроить порядка 500-800 бездомных животных. О пятерых питомцах на «выданье» мы сейчас расскажем.
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Кошка Серафима – ласковый «пират»
Кошечке Серафиме нет и двух лет. Но за свою небольшую жизнь она успела натерпеться от людей. Волонтеры нашли Серафиму у дороги, куда её привезли бывшие хозяева и бросили. Кошка была в сильно запущенном состоянии: по всему телу пошел демодекоз, сильно гноились глаза. У себя на дому волонтер Алена обработала питомца противоблошным препаратом, прокапывала её антибиотиками, давала витамины. Один глаз, к сожалению, пришлось удалить. Сейчас Серафима полностью здорова. Кошка преисполнена благодарностью за своё спасение. Она очень ласковая, послушная и знает лоток.
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Две безымянные девочки
Двух симпатичных щенков волонтеры привезли из разных сел. Их судьба могла бы закончиться трагично. Хозяев не было. Рыженькой и черненькой девочкам сейчас по 2,5 месяца. Они уже стерилизованы, привиты и готовы к переезду. По словам волонтеров, вырастут дворняжки не очень большими, примерно до колена. Малыши упитанные, ручные, спокойные. Кушают почти всё: и сухой корм, и мясные каши, и кисломолочные продукты.
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Ласковая собака Марта
Стерилизованная дворняжка Марта ищет добрых хозяев. Ей почти два года. Она очень ласкова, ориентирована на дружбу с человеком. В приюте собачке тяжко, говорят волонтеры, она должна жить в домашних условиях. На фоне остальных она маленькая, ей сложно постоять за себя. Зато к человеку Марта готова броситься на руки. Она замечательно уживется как с пенсионером, так и в семье с маленькими детьми. Команд пока не знает, но легко обучаема, как и любая другая дворняжка.
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Просто Муха
Муха – многодетная мать-героиня. Родом она из села Давыдово, с заброшенной фермы. Местные рабочие обратились к волонтерам, чтобы те забрали её щенков. А их было 14 штук! Сначала она побаивалась людей, поймать её было непросто. Зато сейчас, она даже берет волонтера за полу халата, когда тот заходит в вольер. Такими образом Муха просит обратить на себя внимание. Всех её щенков пристроили, осталось кому-то забрать мамочку. В ближайших планах у волонтеров стерилизовать собаку. А ещё Муха – лицо «Щенячьего патруля». Её мордашка украшает все баннеры.
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Маленький Барик
Барюшка долгое время скитался по Коврову, его взяли на передержку, но дом так и не нашли. Сейчас новая попытка пристроить песика уже во Владимире. Барик, как кошка, очень ласковый, прыгучий, спит на коленях, может составить компанию на кровати.
Если вас заинтересовал кто-то из этой замечательной пятерки, либо вы хотите посмотреть всех питомцев приюта, вы можете обратиться напрямую к представителю «Щенячьего патруля» Юлии Буйницкой. Номер волонтера 8-902-882-63-03.
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