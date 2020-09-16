«Пузырь» холода накроет Владимирскую область после теплого четверга

Четверг, 17 сентября, станет самым теплым днем на этой неделе. Завтра воздух во Владимирской области прогреется до +20 градусов. Однако это не бабье лето, уточнил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд РИА Новости. Погода завтра будет не антициклонической, в течение дня прогнозируются дожди.

После кратковременного потепления сразу последует резкое похолодание.

Уже в пятницу нас ждёт настоящая осень и «пузырь» полярного холода. Такой прогноз сделали специалисты центра погоды «Фобос». Синоптики объяснили, что влияние окажет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый сильным ветром и непродолжительными ливнями. Днем в выходные ожидается всего +12 градусов. Ночи совсем холодные, всего +6 градусов.

По предварительным прогнозам «старое» бабье лето может прийти в Центральную Россию к концу месяца. Однако погода будет все равно прохладная и не превысит днем отметку в 17 градусов выше нуля.

Ранее «Призыв» сообщал, что с 18 сентября во Владимире начнется отопительный сезон. Сначала подключат соцобъекты, а затем тепло придет в жилые дома.