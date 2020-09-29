Пульмонолог: коронавирус не устал, устали врачи

Главный внештатный пульмонолог областного департамента здравоохранения сравнил эпидемиологическую обстановку по COVID-19 весной и сейчас. По словам Игоря Петрякова, вирус не устал, а вот у медиков накопилось утомление. Между тем, по словам специалиста, знаний про коронавирус стало значительно больше, опыт получен огромный. А поэтому и ситуация в целом менее напряженная. По крайней мере, пока.

— Я думаю, что сейчас ситуация менее напряженная, потому что у медиков уже появился опыт. Врачи уже понимают, как болезнь развивается, на что обращать внимание, с чем справляться, кому надо опасаться осложнений, — говорит Игорь Петряков. — Но с другой стороны у медиков накопилось утомление. Каждый заболевший сталкивается с этой историей для себя в какой-то промежуток времени, а медики, не вылезая из этого, работают уже с апреля месяца. Это большая ответственность и напряжение. Им труднее в этом плане. А вирус, в отличие от врачей, не устал.

По словам специалиста, помочь врачам должны жители области. Многие забыли и про социальную дистанцию, и про средства индивидуальной защиты. Но именно эти простые вещи помогут избежать худшего сценария развития событий с самоизоляцией и уходом на карантин. Но пока большинство расслабились и в буквальном смысле слова на все чхали.

Пик заболеваемости можно состоятся через 2-3 недели

— Все зависит от того, будет или нет у нас понимание социальной дистанции, необходимости соблюдать масочный режим. Мы сейчас об этом напрочь забыли. Мы устали. Мы видим очень много людей либо вовсе без масок, либо носят маску под носом. Это уже не защита, это оберег, но не средство защиты,- говорит специалист. — И я хотел бы призвать наш народ к тому, чтобы было понимание. Что отвечать надо не только за себя, но и за тех, кому ты можешь нанести вред.

Прогнозировать дальнейшее развитие событий Игорь Петряков сейчас не берется. Все зависит от каждого, повторяет специалист. Между тем, по мнению федеральных экспертов, при благополучном развитии ситуации, показатель заболеваемости через неделю начнет спадать. Но этот сценарий маловероятен. Скорее всего, Россия выйдет на пик через две-три недели. В худшем случае рост числа инфицированных продлится до ноября.

Проблема может усугубиться на фоне подъема сезонных заболеваний, уверен пульмонолог. До конца неизвестно, как поведет себя коронавирус при встрече с гриппом. Но профилактика похожая. Игорь Петряков советует не переохлаждаться и не перегреваться. Для организма одинаково опасно и то, и другое. Высохшие слизистые дыхательных путей становятся доступны для вируса ничуть не меньше, чем у замерзшего человека. Одеваться стоит по погоде, больше гулять на свежем воздухе. Заниматься гимнастикой. И питаться натуральными продуктами.

Ранее «Призыв» сообщал, что власти Владимира не исключают возможного роспуска школ на досрочные каникулы из-за коронавируса. Но этот сценарий развития событий в мэрии считают крайне нежелательным.