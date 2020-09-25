Противостояние рыбаков и рокеров грядет в выходные

Открытый чемпионат по ловле спиннингом с лодок на Кубок главы округа Муром откроется в северной части городской набережной города 25 сентября в 18.30. Старт будет дан 26 сентября в 7.00. Территория ловли никак не ограничена, в распоряжении рыбаков вся акватория Оки. На рыбалку отводится 7 часов, и к взвешиванию принимается только живая рыба. Общее количество сданной рыбы от команды в каждом туре не должно превышать трех штук. Все трофеи после взвешивания выпускаются в родную стихию.

Участвовать могут все желающие независимо от места проживания и возраста. Спортсменам до 18 лет необходимо иметь письменное разрешение от обоих родителей. Команда должна состоять из пары человек. К лодке критерии особые: ее длина не может быть короче 3 метров, а мощность должна колебаться от 5 до 90 л.с. За участие в чемпионате придется выложить 4000 руб. членам клуба ВРОО «Окский трофей», всем остальным — 5000 рублей.

Победитель получит 60 000 рублей, за второе место — 30 000 рублей, третий результат будет награжден суммой в 20 000 рублей. Кроме того, призеров ожидают сертификаты на приобретение спиннингов и другие ценные призы.

Соревнования являются отборочным этапом от округа Муром для участия в чемпионате России по спортивной ловле рыбы спиннингом с лодок в 2021 году.

г. Муром, набережная р. Оки

26 и 27 сентября с 7.00 до 18.00

Вход для болельщиков свободный