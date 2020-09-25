Противостояние рыбаков и рокеров грядет в выходные

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«Окский трофей-2020» 6+
Открытый чемпионат по ловле спиннингом с лодок на Кубок главы округа Муром откроется в северной части городской набережной города 25 сентября в 18.30. Старт будет дан 26 сентября в 7.00. Территория ловли никак не ограничена, в распоряжении рыбаков вся акватория Оки. На рыбалку отводится 7 часов, и к взвешиванию принимается только живая рыба. Общее количество сданной рыбы от команды в каждом туре не должно превышать трех штук. Все трофеи после взвешивания выпускаются в родную стихию.
Участвовать могут все желающие независимо от места проживания и возраста. Спортсменам до 18 лет необходимо иметь письменное разрешение от обоих родителей. Команда должна состоять из пары человек. К лодке критерии особые: ее длина не может быть короче 3 метров, а мощность должна колебаться от 5 до 90 л.с. За участие в чемпионате придется выложить 4000 руб. членам клуба ВРОО «Окский трофей», всем остальным — 5000 рублей.
Победитель получит 60 000 рублей, за второе место — 30 000 рублей, третий результат будет награжден суммой в 20 000 рублей. Кроме того, призеров ожидают сертификаты на приобретение спиннингов и другие ценные призы.
Соревнования являются отборочным этапом от округа Муром для участия в чемпионате России по спортивной ловле рыбы спиннингом с лодок в 2021 году.
г. Муром, набережная р. Оки
26 и 27 сентября с 7.00 до 18.00
Вход для болельщиков свободный
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REBELLION.Противостояние 16+
Все любители тяжелой музыки приглашаются совершить путешествие в город свободных духом Rebellion в момент, когда там буйствует эпидемия. Вы сможете своими глазами увидеть противостояние болезни каждого из районов города.
Для вас выступят группы Enine (Владимир, прог-рок), «Агидель» (Владимир, фолк), «Поворот реки» (Москва, фолк-рок), Arkhitektonika (Москва, industrial-metal), Cyber Hunterz (Москва, cinematic rave).
Рок-бар «Другой»: ул. Большая Московская, 14
27 сентября в 17.30
Цена билета — 200 руб.
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Комедийный уик-энд 16+
Владимирский театр драмы порадует в эти выходные владимирцев двумя искрометными комедиями.
26 сентября в 18.00 – итальянская комедия положений «Моя профессия – синьор из общества». Гениальный Леонида Папагатто понимает, что растрачивает свои таланты впустую. Он назначает сам себя руководителем некоего благотворительного фонда и сразу же привлекает его на помощь своей собственной семье, сохраняя в тайне свою принадлежность к «страдальцам». Но соблюдать конспирацию мешают бурные эмоции — самая главная итальянская национальная черта…
27 сентября в 18.00 – эксцентричная комедия «№ 13». Помощник премьер-министра Ричард Уилли снял в отеле номер, чтобы провести в нём ночь с любовницей. Там они неожиданно обнаруживают мужское тело средних лет, которое не подаёт признаков жизни. От него надо срочно избавиться! Но как?!.. Вот эту проблему с переменным успехом и решают герои на протяжении всего спектакля. А поскольку они в таком деле не самые большие специалисты, то и делают они это очень неуклюж, но чрезвычайно смешно.
Областной Дворец культуры: ул. Диктора Левитана, 4
26 и 27 сентября в 18.00
Цена билета – 500 рублей
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Экспериментальная выставка «Мимо» 16+
Ритм города, атмосфера его жизни и красота момента. То, что не заметит заезжий турист, это окружает нас ежедневно. Для одних приелось и не впечатляет, других влюбляет в себя каждый раз по-новому.
«Мимо» — это выставка-эксперимент уличного фотографа и художника. Переплетение красок, цвета, атмосферы города и кадров фотографий. Здесь не будет персонажей или личностей. Только город как единое целое в совокупности с тем, что внутри… Дома, улицы, дороги, люди. Присущие вечерние и ночные тона, блики луж и фонарей.
Bar & Kitchen: ул. Б. Московская, 22а
25 сентября с 18.00 до 0.00, 26 сентября с 9.00 до 0.00
Вход свободный
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Концерт Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского 6+
Во Владимирской областной филармонии вновь начнет работу Виртуальный концертный зал. Владимирцев приглашают на онлайн-трансляцию выступления Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского. Дирижер — народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени М.И. Глинки Владимир Федосеев. В исполнении оркестра прозвучит увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» П.И.Чайковского – истинный шедевр музыкальной классики.
Концертный зал им. Танеева: пр-кт Ленина, 1
26 сентября в 13.00
Вход свободный, но количество мест ограничено. Билеты можно бесплатно получить в кассе филармонии
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«Загадочный Мистер Икс» 6+
Музыкальная гостиная Виктора Чаусова в этот раз будет посвящёна 100-летию со дня рождения легендарного советского певца Георга Отса. В концертной программе прозвучат лучшие произведения, входившие в репертуар человека-легенды. Лауреат двух Сталинских и Государственной премии СССР, народного артиста, который являлся «визитной карточкой» советской Эстонии. Талантливый артист, оперный и эстрадный певец, чей бархатный баритон проникал прямиком в душу.
У Георга Отса не было соперников: он одинаково блестяще исполнял оперные партии и пел на эстраде, легко «перетекая» из одного жанра в другой, будь то наполненная драматизмом партия Мистера Икс в экранизации оперетты Имре Кальмана или жизнеутверждающая «Песенка о капитане».
Дом культуры молодежи: ул. Мира, 55
26 сентября в 15.00
Цена билета — 200 руб.
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«Оранжевый мяч-2020» 6+
Всероссийский массовый турнир по баскетболу 3х3 все-таки состоится! В 2020 году спортивный праздник пройдет по всей стране – в нем примут участие жители 64 регионов России. «Оранжевый мяч» дисциплинирует, учит побеждать, мотивирует и объединяет тысячи людей. Команды, которые займут в соревнованиях I-III места в каждой возрастной категории, получат почетные кубки Министерства спорта России.
В каждой команде должно быть строго четыре человека: трое играют на площадке, а еще один – запасной на случай травм или тактических перестроений. Категории: девочки до 13 лет, девушки 14-16 лет, девушки 17-18 лет, девушки 19 лет и старше, мальчики до 13 лет, юноши 14-16 лет, юноши 17-18 лет, мужчины 19 лет и старше.
Невероятная атмосфера спортивного праздника для игроков и болельщиков, насыщенная программа и яркая церемония награждения!
Парковка ледового комплекса «Владимир: пр-кт Ленина, 79а
27 сентября в 11.00
Вход свободный
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