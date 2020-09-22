Противопехотную гранату обнаружили в огороде

Боевой снаряд обнаружил житель деревни Круглышево Александровского района на своем участке во время строительных работ. Об опасной находке мужчина сразу же сообщил в правоохранительные органы. На место выехали специалисты группы разминирования ОМОН регионального управления Росгвардии. Обследовав предмет, взрывотехники установили, что это ручная противопехотная оборонительная граната с элементами коррозии времён Великой Отечественной войны.

Росгвардейцы транспортировали снаряд в безопасное место и уничтожили его.

В ведомстве напоминают, что при обнаружении подозрительных предметов запрещается извлекать и перемещать их самостоятельно. Чтобы избежать несчастных случаев, о такой находке необходимо сразу же сообщить в правоохранительные органы.

Ранее «Призыв» рассказывал о том, как во время дорожных работ на трассе М-7 в Петушинском районе был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны.