Противники термометрии в школах требуют отменить процедуру

Противники измерения температуры у детей в школах появились во Владимирской области. О случаях противодействия бесконтактной термометрии сообщило региональное управление Роспотребнадзора. На данный момент, судя по всему, с требованием отменить ее выступили всего несколько человек. Но движение набирает обороты. Причем по всей стране. В родительские чаты активно рассылается скандальное видео. На кадрах одна из мам доказывает директору школы, что термометрию без письменного согласия родителей проводить нельзя.

Законность измерения температуры в школе пришлось разъяснять Роспотребнадзору.

На своем сайте ведомство отметило, что мера эта профилактическая. Требование введено постановлением главного санитарного врача России и связано с риском распространения коронавируса. Документ прошел правовую экспертизу. Только после этого термометрия на входе стала обязательным условием посещения школы.

— Это правило поможет выявлять учащихся с повышенной температурой и направлять их на осмотр к врачу, тем самым обезопасив от риска заражения других учащихся. А вот уже врачу при осмотре понадобится согласие на медицинское вмешательство, — разъясняет ситуацию Роспотребнадзор.

При этом подавляющее большинство родителей относятся к этому требованию с пониманием, говорят педагоги. Более того, многие поддержали необходимость утреннего фильтра. Вывести из класса ребенка с температурой лучше прямо на входе. На этот случай, говорит директор одной из школ Владимира, алгоритм четко прописан. Ребенка с повышенной температурой тела проводят в медкабинет. Уже там ему ставят обычный градусник, и если подозрения подтверждаются, педагог звонит маме или папе. И только если ребенка не смогут забрать, могут вызвать «скорую помощь». Но обязательно с согласия родителей.

— Мы часто сталкиваемся с тем, что детей в школу ведут больными, где они заражают других детей и педагогов. Измерение температуры, в первую очередь, нужно, чтобы не заразить окружающих и не мучить больных детей. Они должны лечиться, — пояснил директор школы.

Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области сообщил «Призыву», что к нему лично никто из возмущенных родителей не обращался. По словам Геннадия Прохорычева, всегда есть люди, которые недовольны всем. Эти родители занимают очень агрессивную позицию и готовы отстаивать ее до конца. Но таких совсем немного. Остальные нововведения восприняли нормально и ничего против контроля на входе не имеют.

— Я побывал в нескольких школах, нигде проблем с термометрией не было. Все проходит организованно. Если и были сбои, то только в самом начале, — рассказал «Призыву» детский омбудсмен. — Эта мера правильная в том смысле, что она не допустит спонтанного роста числа больных людей. Если много человек заболеют одновременно, система здравоохранения может не выдержать такой нагрузки. А так ситуацию каким-то образом удается контролировать.

Родители школьников выступили против измерения температуры на входе.

Геннадий Прохорычев — сам многодетный отец. Говорит, в том, что дети болеют, нет ничего страшного. Это нормальный процесс. Переболеть должно большинство, тогда пандемия пойдет на спад. Главное – развести этот процесс максимально по времени. Для этого и нужен утренний фильтр.

Ранее «Призыв» сообщал, что мэрия Владимира, наконец, разъяснила ситуацию с ценами на школьное питание. В школах города появился социальный завтрак. Его стоимость — 40 рублей, им кормят учеников среднего и старшего звена. Дети в начальной школе получают полный завтрак по цене 60 рублей.