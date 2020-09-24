Пропавшая в Петушинском районе девочка вернулась домой

Пропавшая в Петушинском районе 15-летняя девочка нашлась. С 18 сентября о подростке не было никакой информации. Девочку искали по всей области, в социальных сетях пользователи делились ее фотографией, чтобы найти того, кто мог видеть подростка. Накануне подключившиеся к поиску волонтеры «Лиза Алерт» опубликовали в своей офицальной группе вселяющую надежду запись: «Стоп, проверка информации!». Это означало, что девочка, скорее всего, найдена. Чуть позже информация подтвердилась.

Пропавшая девочка жива и здорова.

Где подросток провела столько времени, и что заставило ее уйти из дома, по понятным причинам, не сообщается. Ранее «Призыв» сообщал, что заблудившуюся в лесу пенсионерку нашли спустя двое суток.