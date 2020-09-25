Прогулка в поддержку женщин с раком груди пройдет во Владимире

Массовая пешая прогулка в поддержку женщин с диагнозом рак молочной железы пройдет во Владимире. В субботу, 26 сентября, участники акции прошагают три километра по историческому центру города, раздавая буклеты со сведениями о заболевании и его профилактике. Прогулка начнется в 14.00 от храма Архангела Михаила на Студеной горе, сообщает облздрав.

Владимир присоединится к европейской акции «Race for the Cure»

Марафон «Race for the Сure» – это масштабное европейское спортивное мероприятие, посвященное женскому здоровью. Инициатор проведения акции в областном центре – владимирский онкопсихолог Юлия Кабицина.

– Мы выбираем пешую прогулку по историческому центру города в качестве психологической поддержки и привлечения внимания к проблемам женщин с раком молочной железы, – рассказала онкопсихолог Юлия Кабицина. – Для участниц проекта это важный шаг на пути социализации и преодоления страха диагноза.

Принять участие в акции могут все желающие. Зарегистрироваться можно тут. Как часто нужно делать маммографию и посещать специалистов, об этом «Призыв» рассказывал здесь.