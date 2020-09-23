Проезд во Владимире может подорожать с Нового года

Во Владимире планируют увеличить стоимость проезда в общественном транспорте. Как сообщили «Призыву» в администрации города, власти получили предложения от местных перевозчиков. Они обобщили информацию и сформировали единую ставку тарифов. Эту заявку чиновники направили к регулятору тарифов во Владимирской области — в департамент цен и тарифов. Именно эта структура утверждает максимальные ставки на проезд, услуги жилищно-коммунального комплекса, эвакуацию транспорта и хранение его на штраф-стоянках.

— Администрация Владимира направила в департамент материалы для расчета экономически обоснованных тарифов на перевозки пассажиров и багажа на 2021 год. В обязанность департамента входит подготовка экспертного заключения, на основании которого принимается решение о целесообразности установления нового предельного тарифа на перевозки пассажиров. На данный момент экспертное заключение для ознакомления в администрацию города не поступало, — ответили «Призыву» в администрации Владимира.

Тариф на проезд в общественном транспорта Владимира в 2020 году не изменится.

В мэрии не сообщают, на сколько они хотят повысить цену за проезд. Обычно стоимость увеличивается на 1-2 рубля, хотя себестоимость тарифа, по мнению перевозчиков, выше на 10-15 рублей.

Сегодня владимирцы ездят в автобусах за 24 рубля, в троллейбусах — 23 рубля. Тарифы подняли в прошлом году. Ставки были утверждены департаментом цен и тарифов на год. По сути, в июле их можно было уже менять. Но мэрия решила заморозить тарифы на 2020 год. Не менялись также цены на единый социальный и обычный проездной билет на месяц. Они по-прежнему стоят 455 и 1500 рублей соответственно.

На сайте департамента цен и тарифов публикуются повестки заседаний правлений, на которых обсуждаются вопросы о корректировке предельных ставок на услуги пассажирских перевозок и коммунального сектора. Пока по перевозчикам вопросов нет. Обычно в населенных пунктах на территории области проезд повышается с января следующего года. Эксперты начинают обсуждать ставки в ноябре-декабре.

Ранее «Призыв» сообщал, что с сентября единые социальные проездные действуют на всех автобусных маршрутах. Мэрия подписала контракт с последним перевозчиком, который работает на маршрутах № 3С, 18С, 23, 53.