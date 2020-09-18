Пробная партия вакцины от COVID-19 поступила во Владимирскую область

Первыми привьют практикующих медиков

Во Владимирскую область поступила пробная партия вакцины от коронавируса. По рекомендации Министерства здравоохранения первыми привьют практикующих медиков. Сделано это будет на добровольной основе и только с учетом медицинских показаний и противопоказаний. Речь идет о препарате «Спутник V», разработанном Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Вакцинация двухэтапная. Вторая инъекция выполняется через три недели после первой при отсутствии побочных реакций. Все пациенты перед вакцинацией пройдут медицинское обследование и при необходимости будут направлены на иммунологическую комиссию, а после вакцинации будут находиться под контролем врачей, – рассказала и.о. директора Департамента здравоохранения Юлия Арсенина.

Первыми от коронавируса привьют практикующих врачей

На этом этапе тестируется логистическая цепочка — поставки и хранение вакцины. Все врачи, которые захотят привиться, станут участниками третьего этапа исследования. Следить за состоянием их здоровья будет специальная иммунологическая комиссия. Она создается на базе городской клинической больницы №5.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области полным ходом идет вакцинация от гриппа. Лечебные учреждения отмечают наплыв желающих сделать прививку.

Полина Тарбеева

Фото: mos.ru


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