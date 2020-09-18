Пробная партия вакцины от COVID-19 поступила во Владимирскую область

Во Владимирскую область поступила пробная партия вакцины от коронавируса. По рекомендации Министерства здравоохранения первыми привьют практикующих медиков. Сделано это будет на добровольной основе и только с учетом медицинских показаний и противопоказаний. Речь идет о препарате «Спутник V», разработанном Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

– Вакцинация двухэтапная. Вторая инъекция выполняется через три недели после первой при отсутствии побочных реакций. Все пациенты перед вакцинацией пройдут медицинское обследование и при необходимости будут направлены на иммунологическую комиссию, а после вакцинации будут находиться под контролем врачей, – рассказала и.о. директора Департамента здравоохранения Юлия Арсенина.

Первыми от коронавируса привьют практикующих врачей

На этом этапе тестируется логистическая цепочка — поставки и хранение вакцины. Все врачи, которые захотят привиться, станут участниками третьего этапа исследования. Следить за состоянием их здоровья будет специальная иммунологическая комиссия. Она создается на базе городской клинической больницы №5.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области полным ходом идет вакцинация от гриппа. Лечебные учреждения отмечают наплыв желающих сделать прививку.