Проблемы на «Пекинке» пообещали решить после запуска платной М-12

Неудобства с организацией движения на «Пекинке» не уйдут после завершения капитального ремонта в этом году. Станет лучше только тогда, когда построят платную магистраль М-12 «Москва-Казань». А освободится от заторов участок федеральной трассы в черте Владимира лишь после запуска северного обхода, у которого еще даже нет проекта. Об этом сообщило сегодня руководство ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород» на совещании в «Белом доме». Их заявления по срокам устроили как городских, так и областных чиновников. Встречу организовал врио вице-губернатор Роман Годунин, чтобы получить ответы на вопросы жителей. Ясности больше не стало.

Капитальный ремонт «Пекинки» официально завершится в октябре 2020 года.

— Сейчас светофор на перекрестке Горького регулируется в ручном режиме, чтобы увеличить пропускную способность то по федеральной трассе, то по дороге со стороны Юрьева-Польского. Во Владимире разрабатывается комплексная схема организации дорожного движения. В ней будут учтены мероприятия по улучшению движения на перекрестке, — говорит замглавы администрации Владимира Сергей Литвинкин.

Светофор на проблемном перекрестке находится на балансе владимирской мэрии. И подрядные организации могут его регулировать по обращениям горожан. Но в течение месяца ситуация в корне изменится. Упрдор собирается поставить свой светофор и приоритет движения отдадут транзитному транспорту. Поэтому больше заторов будет именно со стороны Юрьева-Польского.



В ГИБДД считают, что и эту проблему можно решить. Достаточно расширить проезжую часть у новостроек, не доезжая дамбы на Содышке. Когда застройщик только начинал возводить новое «запекинье», собирались проложить вдоль федеральной трассы дублер с отдельным выездом. Но планы так и остались на бумаге. Теперь городские власти их уже не озвучивают. Похоже, строительство федеральных объездных оказалось наиболее вероятным решением транспортной проблемы на перекрестке.



Как «Призыв» сообщал ранее, Владимирская область в 2021 году получит средства на строительство Рпенского проезда. Правда, 500 миллионов рублей, выделенных Правительством, хватит только на первый этап. Еще потребуется два миллиарда рублей.