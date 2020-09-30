Проблемный перекресток на «Пекинке» встал в пробку

Огромные заторы появились на перекрестке «Пекинки» и улицы Горького во Владимире из-за ремонтных работ на съездах. Правая полоса для выезда автомобилей на трассу закрыта. Там дорожники заканчивают работы по расширению обочины. Весь поток машин рванул по основной полосе. А там и без этого были заторы, потому что трафик движения транспортных средств в направлениях прямо и налево довольно высокий. А теперь стало совсем тяжело. На картах «Яндекс» этот перекресток со вчерашнего дня красный, редко — желтый. Водители ищут пути объезда.

— Сейчас перекресток на Белоконской стал свободнее, чем на Горького. Хотя еще недавно была обратная ситуация. Все теперь едут по Тракторной и Гастелло. Стараются через город ехать, а не «Пекинкой». Хвост из Доброго в часы пик тянется от самого «Тандема», — рассказывают автомобилисты.

Работы по расширению съезда и выезда на трассу завершатся 11 октября.

Федеральные дорожники заранее не предупреждали о грядущих ограничениях для транспорта. Было известно, что изменится схема организации движения. В большей степени это касалось обустройства съезда с «Пекинки» в стороны Юрьева-Польского и Содышки, нежели Горького. Также собирались поставить новый светофор и изменить фазу его работы. После завершения ремонта также уберут и «зебры». Всем пешеходам придется переходить дорогу по надземной конструкции, которую построили еще весной.

— С 28 сентября по 4 октября для движения закрыт выезд с улицы Горького на М-7 в сторону Нижнего Новгорода. С 5 по 11 октября для проезда закроют съезд с М-7 на улицу Горького. На период дорожно-строительных работ проезд организован через перекресток. Подрядная организация проведет полное переустройство дорожной одежды и уложит новое покрытие. Приносим извинения за временные неудобства, — сообщают в Упрдоре «Москва — Нижний Новгород».

Капитальный ремонт «Пекинки», который стартовал в июне 2018 года, должен закончиться в ноябре 2020 года. По основному контракту федеральные дорожники потратили около 2 миллиардов рублей. Но было и много дополнительных работ по перекладке коммуникаций, наружному освещению, установке дополнительных знаков.

Как «Призыв» ранее сообщал, в Гороховецком районе убрали одну «зебру», на подходе еще три. Жители негодуют: альтернативы для пересечения федеральной трассы на данных участках нет. Придется идти пешком по нескольку километров.