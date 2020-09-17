Проблемный перекресток на «Пекинке» переделали

Во Владимире на перекрестке Горького и «Пекинки» завершаются ремонтные работы. Федеральные дорожники делают правый съезд со стороны Веризино по направлению на Юрьев-Польский. Заужена одна из полос в прямом направлении, поэтому на этом участке на светофоре образуется большой хвост из грузовых и легковых машин. Дорожники асфальтируют проезжую часть и устанавливают бордюрный камень. На организацию движения на данном перекрестке жалуются как жители Веризино и Доброго, так и семьи из коттеджных поселков по Юрьев-Польской дороге. Винят во всем светофор, фазы работы которого, по мнению жителей, выстроены неправильно, из-за чего образуются огромные заторы.

— Светофорный объект на пересечении М-7 «Волга» с улицей Горького в данный момент находится на балансе муниципалитета и управляется соотвестствующими службами. В октябре запланирована установка нового светофора, балансодержателем которого будет ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород», — пояснили в Упрдоре. — Сейчас на отдельных участках автодороги выполняются мероприятия по благоустройству прилегающей территории после капитального ремонта. В настоящее время ведется укрепление откосов и установка П-образных рам для элементов организации дорожного движения. Данные работы выполняются по дополнительному соглашению и будут завершены до конца 2020 года.

Ремонт на «Пекинке» длится почти два года. Его стоимость — порядка 2 миллиардов рублей.

Проблемным перекресток стал как минимум по двум причинам: убрали несколько светофоров на «Пекинке», и теперь все встают на одном, и не случилось обещанного расширения проезжей части. Федеральные дорожники так и не смогли договориться с газовщиками на перенос трубопровода. Движение на перекрестке не удастся улучшить за счет расширения проезжей части. Остается уповать на светофор и разделение потоков. Это можно сделать за счет пешеходов. Надземный переход запущен в работу, но «зебры» все еще работают. Пеших участников дорожного движения уберут в угоду транзитному транспорту. Об этом в Упрдоре говорили еще в прошлом году.

Ранее «Призыв» сообщал о том, где и сколько на «Пекинке» поставят шумозащитных экранов и когда и при каких условиях заработают лифты на переходах.