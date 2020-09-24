Прилетевших из-за границы туристов закроют на карантин

Срок зависит от результатов тестов на COVID-19

Туристы, прилетевшие из-за границы, обязаны теперь уйти на карантин до получения результатов теста на коронавирусную инфекцию. Сегодня вступило в силу постановление главного санитарного врача РФ. В нем говорится, что люди обязаны «до получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)». Эти новые правила, естественно, расстроили владимирских туристов, которым вот-вот вылетать в Турцию. Сейчас это, пожалуй, самое популярное направление.

Безобразие какое-то происходит. Мы так ждали всей семьей этой поездки. Переносили её дважды с мая. Теперь мы должны за свой счет сдать тест на ковид, а это около 10 тысяч на семью, а потом ещё и работу по приезду пропускать! У меня отпуск впритык, я должна буду выйти на следующий день на работу, после прилета из Анталии, — пожаловалась «Призыву» жительница Владимира Людмила Степанова.

Фото «Призыва»

При этом, как сообщили «Призыву» в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области, официальный больничный туристам никто не будет выписывать на время вынужденной изоляции. Соглашений с медучреждениями у надзорного органа нет.

Жители области, вернувшись из-за границы также должны сдать тест, загрузить результаты на госуслуги. За свой счет. И если прежде, пока ждали результатов, люди могли спокойно работать, то сейчас необходимо будет сидеть дома, – подчеркивает Марина Колтунова, пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора. – Наше здравоохранение никаких больничных оплачивать не будет. Это как с тестами, по принципу – есть деньги на путевку за рубеж, найдутся и на анализ. Теперь туристы должны заранее рассчитывать свой отпуск, чтобы иметь возможность не прогуливать работу по приезду за свой счет.

Обязательную самоизоляцию российских туристов отменили в середине июля.

Тогда пошли на встречу отдыхающим и отменили обязательный двухнедельный карантин для граждан, въезжающих в страну из-за рубежа. Но теперь изоляция вернулась. Владимирские туристы надеются, что продлится она хотя бы меньше. Тесты на ковид в частных клиниках делают от 1 до 7 дней. Всё зависит от стоимости. Медики настоятельно рекомендуют клиентам записываться на тесты заранее, ещё до отлета. Чтобы не терять по приезду драгоценное время.

Конечно, мы будем заранее предупреждать своих туристов об этих нововведениях, — рассказала «Призыву» Юлия Косинец, директор турфирмы. – Но как правило мало кто из них на следующий день на работу отправляется. Как раз эти 2-3 дня берут запас, чтобы акклиматизироваться после отпуска, прийти в себя.

Фото «Призыва»

Отслеживать приезжих из-за границы сотрудники Роспотребнадзора будут через портал госуслуг. Всех, кто не отчитался о результатах теста на ковид и нарушил самоизоляцию, ждут штрафы от 15 до 40 тысяч рублей. Как сообщили в надзорном ведомстве, в регионе уже есть случаи, когда туристов наказали рублем. Недавно по 15 тысяч рублей присудили семейной паре из Камешковского района. Всего же в регионе выписано уже около 100 постановлений об аналогичных штрафах.

Ранее «Призыв» сообщал, что Роспотребнадзор не будет кошмарить уличных торговцев во время пандемии. Все плановые проверки отменили до конца года.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: pravda-nn.ru


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