Прилетевших из-за границы туристов закроют на карантин

Туристы, прилетевшие из-за границы, обязаны теперь уйти на карантин до получения результатов теста на коронавирусную инфекцию. Сегодня вступило в силу постановление главного санитарного врача РФ. В нем говорится, что люди обязаны «до получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)». Эти новые правила, естественно, расстроили владимирских туристов, которым вот-вот вылетать в Турцию. Сейчас это, пожалуй, самое популярное направление.

— Безобразие какое-то происходит. Мы так ждали всей семьей этой поездки. Переносили её дважды с мая. Теперь мы должны за свой счет сдать тест на ковид, а это около 10 тысяч на семью, а потом ещё и работу по приезду пропускать! У меня отпуск впритык, я должна буду выйти на следующий день на работу, после прилета из Анталии, — пожаловалась «Призыву» жительница Владимира Людмила Степанова.

При этом, как сообщили «Призыву» в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области, официальный больничный туристам никто не будет выписывать на время вынужденной изоляции. Соглашений с медучреждениями у надзорного органа нет.

— Жители области, вернувшись из-за границы также должны сдать тест, загрузить результаты на госуслуги. За свой счет. И если прежде, пока ждали результатов, люди могли спокойно работать, то сейчас необходимо будет сидеть дома, – подчеркивает Марина Колтунова, пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора. – Наше здравоохранение никаких больничных оплачивать не будет. Это как с тестами, по принципу – есть деньги на путевку за рубеж, найдутся и на анализ. Теперь туристы должны заранее рассчитывать свой отпуск, чтобы иметь возможность не прогуливать работу по приезду за свой счет.

Обязательную самоизоляцию российских туристов отменили в середине июля.

Тогда пошли на встречу отдыхающим и отменили обязательный двухнедельный карантин для граждан, въезжающих в страну из-за рубежа. Но теперь изоляция вернулась. Владимирские туристы надеются, что продлится она хотя бы меньше. Тесты на ковид в частных клиниках делают от 1 до 7 дней. Всё зависит от стоимости. Медики настоятельно рекомендуют клиентам записываться на тесты заранее, ещё до отлета. Чтобы не терять по приезду драгоценное время.

— Конечно, мы будем заранее предупреждать своих туристов об этих нововведениях, — рассказала «Призыву» Юлия Косинец, директор турфирмы. – Но как правило мало кто из них на следующий день на работу отправляется. Как раз эти 2-3 дня берут запас, чтобы акклиматизироваться после отпуска, прийти в себя.

Отслеживать приезжих из-за границы сотрудники Роспотребнадзора будут через портал госуслуг. Всех, кто не отчитался о результатах теста на ковид и нарушил самоизоляцию, ждут штрафы от 15 до 40 тысяч рублей. Как сообщили в надзорном ведомстве, в регионе уже есть случаи, когда туристов наказали рублем. Недавно по 15 тысяч рублей присудили семейной паре из Камешковского района. Всего же в регионе выписано уже около 100 постановлений об аналогичных штрафах.

Ранее «Призыв» сообщал, что Роспотребнадзор не будет кошмарить уличных торговцев во время пандемии. Все плановые проверки отменили до конца года.