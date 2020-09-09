Приговор Михаилу Ефремову заставил смотреть на «звёзды»

Приговор Михаилу Ефремову породил целый вал информации — от федеральной («звёзды» сочувствовали коллеге) до местной: а вдруг артиста отправят отсиживать срок во Владимирскую область? Но даже когда уляжется шум — пройдут апелляции, пересмотры и т.д. — останется сомнение: должно ли к человеку талантливому или даже гениальному (сейчас не о Ефремове речь, а о гипотетической знаменитости) подходить с обычными мерками? Над этим и задумался автор передачи «Бредешок» Николай Лившиц.

Расшифровка программы:

Если бы мать Тереза водила автомобиль и ненароком задавила человека – ну, просто представим эту абсурдную ситуацию, — то перед судьями возникла бы колоссальная дилемма. С одной стороны, требовалось бы наказать эту святую женщину, она совершила преступление, пусть и непредумышленное, а с другой – её авторитет, её заслуги, её известность легли бы на чашу весов, возможно, перевесив тяжесть содеянного. Разумеется, Михаил Ефремов далеко не мать Тереза, и его известность куда скромнее, но всё равно интересен, пусть чисто теоретически, вопрос: как соотносится принцип равенства перед законом с неординарной личностью подсудимого?

Если сейчас забить в поисковой строке «Кого из известных людей освободили от ответственности за преступления», вам выпадут целые подборки с именами «звёзд», которые что-то натворили и легко отделались. Там наши и не наши знаменитости, старые и свежеиспечённые, с кучей всяких разных «подвигов»: у какой-то актриски в труселях кокаин нашли, один молокосос из «Папиных дочек» парня зарезал, нескольких за пьяное лихачество судили (даже с жертвами), но все они в порядке, на свободе и в ус не дуют. Радзинского, к примеру, амнистировали ко Дню Победы – большой праздник всё-таки.

С другой стороны, был футболист Эдуард Стрельцов, приговорённый к 12 годам за изнасилование и отсидевший 5 в мордовских лагерях, были два чудака Мамаев с Кокориным, получившие реальные сроки. В загранке тоже есть примеры, когда со знаменитостями не церемонятся: Вайнштейн, Полански. Теперь вот в отечественные анналы вошёл Михаил Ефремов. Оглашённый ему приговор – 8 лет колонии – породил всплеск обсуждений, можно ли так поступать с известным и талантливым человеком.

Если сделать серьёзное лицо и мысленно примерить чёрную мантию, то, конечно, польются слова о равенстве граждан перед законом и беспристрастности Фемиды.

В российском Уголовном кодексе перечислены все обстоятельства, которые относятся к смягчающим: явка с повинной, беременность, наличие детей и так далее. Пункта «известность» или «общественное признание» нет. Суд, конечно, учитывает личность подсудимого – его поведение в быту и на работе, заслуги перед обществом и государством, — но это не повод для того, чтобы полностью освободить от наказания.

Вместе с тем существует много стран – от Кении до США, где суд может на основании своего внутреннего убеждения отнести к смягчающим обстоятельствам что-то, что покажется ему существенным. То есть у тамошних арбитров, видимо, большая свобода в действиях: хочешь, на основании внутреннего убеждения сурово покарай нашкодившую «звезду», хочешь – пожури и отпусти.

Но что получается? Если у них там, на Западе, разницу в приговорах можно объяснить вольницей судей (что хочу, то и ворочу, создаю прецеденты), то у нас-то всё формализовано, все вилки обозначены: верхний предел, нижний предел, особые обстоятельства. А всё равно выходит, что одна с кокаином в труселях по Тверской шляется, а другому впору петь «Голуби летят над нашей зоной». И это заметно, поскольку богемная публика, хочешь — не хочешь, а внимание к себе притягивает.

Профессион де фуа, как говорил герой известного фильма.

Так вот, для укрепления общего правосознания, хромающего от данной картины, надо как-то навести порядок среди осужденных знаменитостей. По статусу. Допустим, просто «звездулька», снявшаяся в сериале, не считается, пусть её судят на общих основаниях. Заслуженный артист, художник, писатель — эти идут как специальные субъекты, для них автоматом срезается ½ от минимального наказания по статье. С народными вообще надо трепетно — пенсионерам неприкосновенность, остальным не более 1/3 минимальной санкции.

Я понимаю, что тема дискуссионная. Но на фоне ефремовского приговора и она имеет право на существование. Подумайте. Мы ж сами создаём себе кумиров. Значит, в какой-то степени, должны за них и отвечать.