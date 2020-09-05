При досрочном погашении кредита теперь можно вернуть часть страховки

Часть стоимости страховки при досрочном погашении кредита теперь можно будет вернуть. Нововведения, вступившие в силу с 1 сентября, коснутся только новых договоров, которые заключены с этой даты. Сумма возврата будет пропорциональна времени, которое осталось до конца периода страхования. Например, если заемщик оформил полис на год, а погасил кредит за 9 месяцев, ему вернут четверть цены страховки.

Также можно рассчитывать на возврат страховой премии при коллективном страховании. Раньше в подобных случаях деньги либо вообще нельзя было вернуть, либо из суммы вычитали комиссию, которая могла составлять значительную часть стоимости страховки. Кроме того, на договоры коллективного страхования распространили «период охлаждения»: в течение 14 дней заемщик может отказаться от него и полностью вернуть сумму, если страховой случай не наступил.

—Раньше возвращение части страховой премии при погашении кредита было правом страховщика, а теперь является его обязанностью, – подчеркнул заместитель управляющего Владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов.

Средства должны вернуть в течение семи рабочих дней.

Заявление можно направить в страховую компанию или в банк (если заемщик страховался через него). На возврат средств дается семь рабочих дней. Распространяется это и на ипотечные кредиты.

В региональном управлении Роспотребнадзора поясняют, что навязывание договора страхования запрещено законом. Но есть исключение из правила. Оно касается обязанности заемщика застраховать риск утраты и повреждения заложенного по договору имущества. Например, при ипотеке. В противном случае банк обязан предложить заемщику альтернативный вариант потребительского кредита.

Ранее «Призыв» сообщал, что работники Судогодской ЦРБ готовят коллективную жалобу в прокуратуру. Врачи, медсестры и младший медперсонал, перенёсшие COVID-19, утверждают, что не получили положенные страховые выплаты. Речь идет о федеральной надбавке в размере 68 тысяч рублей.