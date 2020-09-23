Презентация книги Ольги Гуниной станет театральным представлением

24 сентября в 15.00 во Владимирской областной научной библиотеке на ул. Дзержинского, 3, пройдет презентация третьей книги Ольги Гуниной «Букет нарциссов». В нее вошли последние произведения владимирской писательницы: лирические новеллы, рассказы для детей, стихи и театральные байки. Поэтому вполне логично, что и презентация пройдет в форме театрального представления. В нем примут участие актеры Владимирского театра драмы Маргарита Бахитова, Инна Галдина, Анна Лузгина, Виктор Мотызлевский, Богдан Тартаковский и заслуженный артист Эстонии Владимир Лаптев.

Вход на мероприятие свободный и абсолютно бесплатный.

Свои рассказы почитает и сама Ольга Гунина. Она также ответит на вопросы читателей и поведает им истории появления своих новелл. Поверьте, они не менее интересны, чем литературные произведения. Ольга Владимировна творит в неповторимом авторском стиле – легком, летящем, ускользающем. Критики метко определили его как импрессионистический, создающий впечатление, что все прочувствовано, а в руках ничего не осталось.

Первая книга Ольги Гуниной «В перепутьях души. Жизнь в наблюдениях психолога» вышла в 2016 году. Ее тепло приняло писательское сообщество Владимира, Ольге Владимировне порекомендовали писать и дальше. Вторая книга писательницы «Прошлогодний Дед Мороз» стала победителем литературного конкурса «Владимирская книга-2018» и получила диплом X Международного славянского литературного форума «Золотой витязь» в 2019 году. Сейчас Ольга Гунина работает над четвертой книгой. Она будет посвящена актерам ГУЛАГа.

О новой книге, ее героях, творческой кухне и творческих планах Ольги Гуниной можно прочитать в ее интервью «Призыву».