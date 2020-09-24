Представляем наш новый бренд – Сбер, бренд вселенной сервисов

Миссия нашей компании неизменна: давать людям уверенность и надежность, делать их жизнь лучше, помогая реализовывать стремления и мечты. Сегодняшний Сбер — целая вселенная сервисов для жизни человека и бизнеса, которая помогает нам реализовать нашу миссию. И, если вчера Сбер был для человека только банком, то сегодня мы становимся его помощником по жизни — для решения всех насущных задач. Каждый день. И поэтому наш общеизвестный слоган — «Сбер.Всегда рядом!» — актуален, как никогда.

Зачем мы меняемся? Чтобы оставаться близким и полезным, нам недостаточно реагировать только на уже существующие потребности человека. Мы хотим приходить туда, где возникают новые. Чтобы неочевидное сегодня стало повседневной привычкой завтра. И поэтому мы идём в новые индустрии. Мы делаем их удобнее, привычнее и доступнее. Мы боремся за комфорт каждого человека, успех каждого бизнеса — нашего клиента. Поэтому, еще одним нашим слоганом и одной из основ нашего нового позиционирования стала еще и фраза: «Сбер.Для жизни».

Для нашей новой роли в жизни человека — нужен новый бренд. Им становится Сбер.

Бренд Сбер претерпел существенную эволюцию. Представленный сегодня зонтичный бренд экосистемы ранее был успешно применен в таких сервисах, как СберМаркет, СберКлауд, СберАвто, СберЗдоровье, СберЛогистика, СберФуд и был тепло встречен клиентами.

Таким образом, теперь почти все услуги, предоставляемые экосистемой Сбербанка, объединились под единым узнаваемым зонтичным брендом — Сбер.

Логотип нового бренда отражает определенную преемственность предыдущему фирменному стилю. Но теперь два основных элемента (незамкнутый круг и фирменная галочка) воплощают идею новых возможностей: галочка символизирует и локатор — процесс поиска и создания нового, и часы — экономию времени и наполнение его содержанием. Вместе с тем, логотип воспринимается и как знак подтверждения и выполнения задачи — узнаваемый в цифровом мире знак – Сделано («done»). Градиентный переход цвета символизирует идею разнообразия предложений экосистемы.

Процесс разработки нового бренда и фирменного стиля был осуществлен в 2017-2018 годах, когда Сбербанк взял курс на формирование экосистемы и возникла необходимость отразить происходящие изменения в бренде.

Работа велась в партнерстве с международным брендинговым агентством Landor&Fitch при активном участии таких российских дизайн-студий, как «Щука», «Паратайп», Superdesigners, Media.Work и другие.

Дальнейшие расходы на внедрение нового бренда будут осуществляться в течение нескольких лет. Никаких радикальных инвестиций на эти цели не планируется:

изначально поменяются все наши цифровые и электронные каналы и интернет сайты, банкоматы будут заменены по мере их износа, вывески на отделениях будут заменяться в течение нескольких лет, текущие пластиковые карты будут действовать у клиентов до срока их окончания, что также не повлечет дополнительных затрат. Офисная полиграфия и материалы будут так же заменяться на новые по мере необходимости.

Даже реклама будет максимально сфокусирована на продвижении наших новых и существующих продуктов и сервисов. Значительных затрат на имиджевую рекламу не планируется. Из существенных дополнительных инвестиций — только замена крышных конструкций на наших ключевых офисах в крупных городах. Ориентировочно мы оцениваем наши дополнительные расходы, помимо нашей обычной деятельности на внедрение нового бренда в сумму около 2.5 млрд рублей в течение 5-6 лет.