Потенциальных инвесторов «Тепличного» не пускают дальше порога

Поиск инвестора для комбината «Тепличный» вышел на финальную стадию. После рассмотрения заявок из 8 проектов модернизации осталось пять. Это перспективные инвесторы с наиболее привлекательными предложениями. До конца года власти должны определиться с компанией и формой сотрудничества с ней. На сегодня госпредприятие «Тепличный» уже преобразовано в АО «Владимирский тепличный комбинат», в котором 100% акций принадлежит администрации Владимирской области. В администрации и на предприятии все понимают, что оно уже неконкурентоспособно на рынке и нужны финансовые вливания. Большая часть теплиц построена в 1973 году, физический износ достигает 90%. Морально же оборудование устарело на все 100%, считают специалисты. На предприятии не могут применить современные технологии, потому что к старым конструкциям уже не подсоединить новые коммуникации, которые сейчас в изобилии используются тепличными хозяйствами.

Константин Демидов, директор департамента сельского хозяйства Владимирской области:

Интерес у инвесторов есть. Но мы еще пока не готовы их принять. В работе у нас пять инвесторов, с которыми мы общаемся.

Общение проходит в ежедневном формате. Обсуждается вопрос механизма их вхождения в качестве инвестора.

У большинства есть желание войти в концессионное соглашение. Мы вырабатываем схему.

Но вложения в комбинат необходимы. Строился в 1973 году. Он уже выработал свой срок и моральный, и физический.

На модернизацию теплиц требуется от 300 до 400 миллионов рублей на один гектар.

По оценкам специалистов, необходимо заменить 18 гектаров теплиц, еще 6 гектаров в пригодном состоянии. Последние теплицы строились в 2010-2012 годах. Их преимущества неоспоримы, они управляются с компьютера, системы полива и вентиляции автоматически функционируют по заданным параметрам. На территории комбината есть свободный участок, на котором можно построить первые 5 гектаров современных теплиц, чтобы не останавливать непрерывный цикл работы существующего хозяйства. Как только он будет готов, туда переведут часть персонала и первый блок старых теплиц начнут сносить. На освободившемся месте продолжат строительство, и так будет, пока не возведут огромный комплекс с круглогодичным урожаем овощей. В таком случае ни рабочие не останутся без дела, ни покупатели без владимирской продукции.

Как только будет принято решение по инвестору, начнут готовить проект. Вместе с экспертизой на это уйдет, как минимум, 8 месяцев. Более конкретная информация о будущем комбината появится не раньше 2021 года.

О том, какие овощи сейчас продаются в «Тепличном», что там можно купить для домашних заготовок, можно узнать из короткого видео «Призыва».