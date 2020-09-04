После скандала завтраки в школах Владимира остались по 60 рублей

На этой неделе стоимость завтраков в школах Владимира так и осталась на уровне 60 рублей. Официально городские власти заявили, что из-за поспешного запуска бесплатного питания в начальном звене произошла путаница с ценами на завтраки в основной школе. Якобы школы сообщили родителям ошибочную информацию о том, что завтраки и обеды сравнялись в цене и подорожали до 60 рублей. На самом деле, по версии мэрии, все осталось по-прежнему — 40 и 50 рублей. Но в реальности все иначе.

— Мы 2 сентября сдали 180 рублей за 3 дня питания. В родительских чатах прошла информация, что завтраки по 40 рублей. Но сдачу так и не вернули. Классные руководители говорят, что деньги с классов сдали, но о перерасчете на этой неделе никто не оповещает, — рассказывает мама пятиклассницы Анастасия.

Это не единичный случай. Путаницу с 40-60 рублями в городских школах обставляют по-разному. В некоторых заявили, что 3-5 сентября завтраки для среднего и старшего звена стали считать по 40 рублей, но за 2 сентября родителям все равно придется заплатить 60 рублей. Якобы на столько было куплено продуктов и так составлено меню. При этом ранее мэрия заявляла, что состав и выход блюд для бесплатного начального звена и платной основной школы отличаться не будет. И не важно, платит федеральный бюджет 60 рублей или родители 40.

Для региона стоимость завтраков определили на федеральном уровне — 58 рублей с копейками. Такая информация прошла по всем муниципалитетам. Но почему-то именно во Владимире новации трактуют по-своему.

Пока во Владимире спорят о стоимости завтраков в школах, в деревне Купреево Гусь-Хрустального района открылось новое учебное заведение. Посмотрев короткое видео «Призыва», можно позавидовать и загордиться уровнем оснащения учебных классов.