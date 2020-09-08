Четвертый полумарафон «Золотые ворота» состоится во Владимире в грядущую субботу, 12 сентября. Соревнования соберут легкоатлетов разного возраста и уровня подготовки. Маршрут пройдет по историческому центру города, среди жемчужин белокаменного зодчества. Начало спортивного праздника в 9.00. Как и в прошлые годы, дистанций будет пять: 300 м, 600 м, 3 км, 10 км и 21,1 км. Самыми юными участниками могут стать четырёхлетние бегуны, верхнего возрастного предела нет.

Территория полумарафона будет защищена от COVID-19, заверяют организаторы. На входе гостям и участникам измерят температуру, а волонтеры будут носить маски.

Стартовые пакеты будут выдаваться 11 и 12 сентября.

Участникам забегов необходимы справки, разрешающие занятие физкультурой. Получить ее можно у терапевта в ближайшей поликлинике. Зарегистрироваться на дистанцию можно на сайте полумарафона. Но стоит поторопиться. Так, на дистанцию 600 метров регистрация уже закрыта.

Традиционно проведение полумарафона «Золотые ворота» вносит корректировки в движение общественного транспорта. Как изменятся маршруты автобусов и троллейбусов на этот раз, узнаем в ближайшее время.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области снова разрешены спортивные массовые мероприятия с участием зрителей.