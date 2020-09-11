Полумарафон у Золотых ворот, рок-концерт в Суздале и пироги в «Дружбе»: гульнем в выходные!

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Владимирский полумарафон "Золотые ворота" 6+
Для участия в полумарафоне уже заявились более 1,5 тысяч человек. Как и прежде, будет пять основных дистанций для разных возрастов и подготовки. Протяженность основного круга — 7 км. Бегуны на полумарафонской дистанции преодолеют три полных круга по историческому центру города, поэтому участники полумарафона и его гости испытают не только спортивные, но и эстетические эмоции.
На соревнованиях будут соблюдаться все меры противоэпидемической безопасности. Кроме того, любой участник полумарафона сможет воспользоваться услугами профессиональных массажистов перед стартом, чтобы разогреть мышцы. Любителям бега предоставят воду и фрукты, будет работать бесплатная полевая кухня.
В течение всего дня на территории стартового городка будут проходить мастер-классы и развлекательные программы для детей. Работать будут 7 музыкальных площадок и фотозоны с профессиональными фотографами.
Еще больше информации о Владимирском полумарафоне «Золотые ворота 2020″можно узнать здесь.
Владимир, Театральная площадь
12 сентября в 9.00
Вход свободный
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Рок-концерт «Лето любви в Суздале» 16+
Дорогие хиппи, байкеры, рокеры, музыканты, меломаны и другой продвинутый пипл! Рады вам сообщить, что, несмотря на летние карантины и прочие препятствия, в этом году состоится Первый всероссийский рок-фестиваль. Прибудут группы из Владимира, Москвы, Иваново, Ярославля, Улан-Батора и Нур-Султана.
Туркомплекс «Горячие ключи»: Суздаль, ул. Коровники, 14
12 сентября с 14.00 до 22.00
Цена билета – 300 руб.
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День русского пирога 0+
Праздничная программа с песнями, хороводами, концертом, плясками, забавами порадует гостей парка. Интересные кулинарные мастер-классы никого не оставят равнодушными. Пройдут выставки и дегустация выпечки. И, конечно, главным на празднике будут пироги и пирожки с разнообразными начинками, печеные, слоеные и жареные, ватрушки и рыбники, бисквиты и ржаные кокорки. Ведь пироги испокон веков считались символом семейного благополучия и достатка. Для их приготовления использовалась самая разнообразная начинка, но пеклись они всегда непременно с душой.
Приходите на праздник всей семьей! Вы получите заряд радости, добра и хорошего настроения!
Парк культуры и отдыха «Дружба»: Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 22д
13 сентября в 11.30
Вход свободный
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Открытие театрального сезона 16+
Сцена Концертного зала им. С.И. Танеева примет Владимирский академический театр драмы. В эти дни состоятся показы спектаклей:
11 сентября в 18.00 – комедия А.Н. Островского «Доходное место» (12+). Дмитрий Астрахан, режиссер со всемирной известностью, по-новому взглянул на классический текст. Этот спектакль рассказывает о падении нравов, о том, как принципы меркнут перед любовью и нищетой, о том, что за каждым углом могут ждать разительные перемены. Одному из героев все же повезло. Повезло в том, что перед самым падением, перед самым предательством самого себя вмешались обстоятельства и помогли ему. Так может, это значит, что еще не все потеряно? Может быть, мы еще в силах что-то изменить?
12 сентября в 18.00 – иронический триллер «Полет над гнездом кукушки» (16+). Действие происходит в клинике для душевнобольных. Главный герой Макмэрфи пытается симулировать помешательство, чтобы уйти от уголовного наказания. Для медэкспертизы он из тюрьмы направлен в психушку. Но там он натыкается на более чем жёсткую систему взаимоотношений медперсонала и больных. И тогда харизматичный жизнелюб Макмэрфи затевает «борьбу за свободу духа» и за реабилитацию человеческого достоинства обитателей клиники. Борьбу абсолютно неравную, но принёсшую бунтарям минуты истинного блаженства.
13 сентября в 18.00 – романтическая комедия «Новый год forever» (16+). Непризнанный гений Иван нацелен был на суицид… Но не тут-то было! Ему просто некогда пребывать в скорби и отчаянье. Как ни парадоксально, но именно бытовые неурядицы, будничная «текучка» неуклонно снижают трагедийный пафос, вовлекая героя в массу комических ситуаций. А там и хеппи-энд не за горами!
Концертный зал им. Танеева: Владимир, пр-кт Ленина, 1
11, 12 и 13 сентября в 18.00
Цена билета – 500 руб.
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Юбилейная выставка Кима Бритова 6+
Памяти одного из основателей владимирской школы живописи, народного художника РФ Кима Бритова посвящена выставка в Центре ИЗО. В этом году ему исполнилось бы 95 лет. В экспозицию вошли произведения художника из семейной коллекции его дочери Натальи Бритовой.
За 60 лет творческой деятельности Ким Бритов написал около 3000 картин, участвовал более чем в 200 выставках. Работы владимирского живописца сегодня представлены в Третьяковке, Государственном Русском музее, Американской академии искусств, Ново-Мюнхенской картинной галерее и других известных галереях мира, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.
Центр ИЗО: Владимир, ул. Б. Московская, 24
Выставка работает до 27 сентября.
Время работы: среда — воскресенье с 10.30 до 19.00
Цена билета – 50-100 руб.
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Мудрость и практика Востока для современного человека 16+
Если вы хотите научиться медитировать, чтобы улучшить качество своей жизни, привнести в нее смысл, новую радость, творческую энергию, научиться раскрывать и проявлять свои самые лучшие качества — то этот семинар даст вам вдохновение и знания необходимые для начала вашего внутреннего путешествия! Вы узнаете, что такое концентрация и медитация, покой ума и контроль мыслей, а также разучите полезные дыхательные упражнения.
Центр «Здесь и Сейчас»: ул. Батурина, 37г, офис 4 (за экспоцентром, вход слева от магазина «Пятерочка»)
12 сентября в 16.00
Участие в семинаре бесплатное, но из-за ограниченного количества мест запись на тренинг по тел. 8-910-186-13-51 обязательна! Приносите с собой сменную обувь!
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«Невредные советы» 0+
Музыкально-просветительский театр представляет новую музыкальную интерактивную программу для юных зрителей, посвящённую опасностям, которые подстерегают их в стенах родного дома и квартиры! Да-да, даже если наш дом — наша крепость, все равно нужно быть предельно осторожными в той или иной ситуации! Освоить эти важные уроки нам помогают любимые и такие весёлые НЕвредные советы Григория Остера, а также песни современных авторов, о детях и для детей!
Парк культуры и отдыха «Дружба»: Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 22д
13 сентября в 12.00
Вход свободный
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