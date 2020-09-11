Полумарафон у Золотых ворот, рок-концерт в Суздале и пироги в «Дружбе»: гульнем в выходные!

Для участия в полумарафоне уже заявились более 1,5 тысяч человек. Как и прежде, будет пять основных дистанций для разных возрастов и подготовки. Протяженность основного круга — 7 км. Бегуны на полумарафонской дистанции преодолеют три полных круга по историческому центру города, поэтому участники полумарафона и его гости испытают не только спортивные, но и эстетические эмоции.

На соревнованиях будут соблюдаться все меры противоэпидемической безопасности. Кроме того, любой участник полумарафона сможет воспользоваться услугами профессиональных массажистов перед стартом, чтобы разогреть мышцы. Любителям бега предоставят воду и фрукты, будет работать бесплатная полевая кухня.

В течение всего дня на территории стартового городка будут проходить мастер-классы и развлекательные программы для детей. Работать будут 7 музыкальных площадок и фотозоны с профессиональными фотографами.

Еще больше информации о Владимирском полумарафоне «Золотые ворота 2020″можно узнать здесь.

Владимир, Театральная площадь

12 сентября в 9.00

Вход свободный