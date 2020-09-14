Покусанной собаками женщине выплатят 651 тысячу рублей

Городские власти заплатят покусанной стаей бездомных собак женщине деньги. Областной суд встал на сторону пострадавшей. Апелляционная жалоба ответчика осталась без удовлетворения. Коллегия по гражданским делам согласилась с решением Фрунзенского районного суда. Женщине и ее семье мэрия оплатит моральный вред. Расходы должно понести городское управление жилищно-коммунального хозяйства, которому переданы государственные полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Большая часть средств — 480 тысяч рублей — компенсация морального вреда пострадавшей.

Еще 51 870 рублей — расходы на проведение экспертизы. По 60 тысяч должны получить супруг и несовершеннолетняя дочь женщины. При этом изначально пострадавшая надеялась взыскать два миллиона рублей в равных долях с администрации Владимира, компании «Амест», которая на тот момент занималась отловом собак, и ветеринарной клиники «Атлант». Однако суд решил, что ответственным исполнителем по делу является структурное подразделение администрации Владимира, наделенное правами юридического лица – управление жилищно-коммунального хозяйства.

Стая собак набросилась на жительницу Владимира 23 февраля прошлого года. Инцидент произошел в микрорайоне Доброе на территории гаражно-строительного кооператива. Вечером женщина шла по безлюдной тропинке, когда ее окружили, по разным подсчетам, от 6 до 15 собак. Она не смогла сопротивляться и потеряла сознание. К счастью, ее заметили сотрудники Росгвардии. В это время они патрулировали спальный район. До сих пор женщина вынуждена проходить лечебные процедуры.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире живодеры пытались повесить собаку и перерезали ей горло. Теперь им предстоит ответить перед законом. За жестокое обращение с животными возбуждено уголовное дело.