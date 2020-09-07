Поисковики просят откликнуться родных погибшего солдата

Московский поисковый отряд «Обелиск» просит откликнуться родственников Рыжичкова Леонида Федоровича, старшего сержанта, воздушного стрелка-радиста экипажа Николая Талалихина. Потомков погибшего солдата ищут во Владимирской области. Проживать они могут в селе Лыково Юрьев-Польского района. Именно оттуда в мае 1937 года Леонид был призван на службу. Судя по архивным документам, он числится пропавшим без вести с 11 июля 1941 года. В этот день погиб экипаж самолета Николая Талалихина.

Самолет не вернулся с боевого задания.

Останки членов экипажа были подняты в августе этого года. Экспедиция проходила на территории Мурманской области вблизи г. Заозёрск на месте падения самолета.

Захоронение погибших летчиков планируется провести в октябре этого года в Мурманской области на мемориальном комплексе «Долина Славы». Поэтому сейчас так важно найти родственников солдатов.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении близких бойца — просьба сообщить об этом волонтеру поиска Розе Фаттаховой по телефону 8-903-089-75-79. Также можно написать письмо на электронную почту roza-fattahova@mail.ru.

Ранее «Призыв» рассказывал, что поисковикам удалось установить судьбу уроженца Владимирской области Михаила Ивановича Чернова, более 75 лет числившегося пропавшим без вести. Помог курительный мундштук, найденный рядом с останками солдата.