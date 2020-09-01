Погода во Владимире

Прогноз погоды на 2 сентября
2 сентября во Владимирской области ожидается переменная облачность и без осадков. В дневные часы воздух прогреется до +21 градуса. Ночи прохладные, до +9 градусов. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области приступили к посеву озимых культур. Работы пройдут на площади около 32 тысяч гектаров.

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