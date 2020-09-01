Погода во Владимире

2 сентября во Владимирской области ожидается переменная облачность и без осадков. В дневные часы воздух прогреется до +21 градуса. Ночи прохладные, до +9 градусов. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду.
Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области приступили к посеву озимых культур. Работы пройдут на площади около 32 тысяч гектаров.
Обсуждение 19
Я не верю синоптикам еще с этого лета. Жару обещали-обманули. На снег и не надеюсь
Вон какая зима за окном, класс)))
Зима!.. Крестьянин, торжествуя
ух ты — опять «0» и все растает — и снег и сосульки и лед на пруду(((
ну что же…раз такой + на термометре то пойду копать грядку в теплице)))
погода радует!
Такая холодюга и в выходные и сегодня…неужели тепло всё же придет?
Вот это сегодня завернуло…сантиметров 20 выпало снега
Хорошая весна, жалко, что гулять нельзя((
Очень хочется тепла и солнечной погоды.
Всё! Не могу больше ждать — мне рассаду надо выставлять в теплицу — когда же будет тепло?
Ветрище был, кошмааар
Ура, тепло идет
Ура, тепло приближается
Прекрасная погода
Ура, теплынь
Как хорошо, что выходные без осадков по прогнозу
Такая погода прекрасная, а мы на работе….
С 14го, говорят, осень начнется