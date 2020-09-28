Погибшую в ДТП в центре Владимира девушку опознали

В региональном управлении ГИБДД появилась информация о личности девушки, погибшей в ДТП в центре Владимира ночью в воскресенье. По понятным причинам, редакция сообщить ФИО не может. Ей было 30 лет, она проживала во Владимире. Появились подробности и о состоянии водителя. За рулем автомобиля «Лада-Ларгус», который на высокой скорости пролетел пешеходный переход на Большой Московской, 24, был 19-летний парень. По результатам алкотестера водитель был трезв, но его дополнительно возили на исследование наркотического опьянения. Результаты пока неизвестны.

Девушка, переходившая дорогу по «зебре», погибла до приезда бригады скорой помощи.

В ГИБДД в сентябре отмечают резкий рост аварийности с участием пешеходов. В этом году во Владимире произошло 120 наездов на пеших участников дорожного движения. В первую учебную неделю инспекторы ГИБДД стояли на многих нерегулируемых пешеходных переходах, находящихся у школ и детских садов. Проводились профилактические мероприятия. Не исключено, что после резонансного ДТП возобновятся рейды у «зебр». В социальных сетях активно обсуждают необходимость введения скоростных ограничений в центре города, а также установки искусственных неровностей.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Муроме после ДТП с участием двух школьниц решили установить светофор и добавить знаки на аварийный переход.