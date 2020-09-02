Петр Колтыпин выступил перед нижегородскими студентами на Фестивале предпринимательских идей «Прояви себя! Стань лучшим!». С 1 по 4 сентября 2020 года в Университете Лобачевского при поддержке Правительства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода уже в четвертый раз проходит фестиваль предпринимательских идей, организованный несколькими факультетами и институтами ННГУ.

В 2020 году в центре внимания участников Фестиваля станет подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода. Студенты Университета Лобачевского будут работать над предпринимательскими, социальными, культурными, медийными, событийными и другими проектами по развитию территорий Нижнего Новгорода.

В этом году фестиваль прошел в онлайн – формате с участием представителей образования, науки и бизнеса. Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин открыл фестиваль с мотивационным выступлением перед студентами.

Петр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка: «Сегодня многие из нас не уделяют должного внимания новым знаниям и думают, что всему нас научат на работе. Но это не так. Любой работодатель ожидает от вас – широты взглядов, инноваций, смелости и дерзость идей и суждений – вот наши ожидания от молодежи. Если вы хотите стать успешным – вам придется учиться всю жизнь. Поскорее полюбите знания и обучение. Поэтому дерзайте, пусть вас ничего не остановит».

Загайнова Елена, ректор Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского: «Благодарю Петра Колтыпина за мощный мотивационный призыв, так как для наших студентов важна обратная связь от будущих работодателей. Такой формат выступления – новшество во взаимодействии с бизнес-сообществом. Студенты смогли узнать о последних трендах и понять, какими навыками и критериями важно обладать для успешного трудоустройства».

Также Петр Колтыпин рассказал о проектах, реализованных Сбербанком в сфере образования. Так, к примеру, в Сбербанке запущена Школа 21 в Казани, действует программа оплачиваемых стажировок SberSeasons, грант «Умник-Сбербанк» (старт проекта запланирован на октябрь 2020 года, участник может получить грант 500 000р на реализацию инновационной идеи и консультацию наставника от Сбербанка), проект для студентов CASE&SKILLS (обучение бизнес-кейсам от ТОП-менеджеров Сбербанка). Также 1 сентября в Сбербанке стартовал «Карьерный марафон» – цикл бесплатных лекций для студентов.

В первый день фестиваля ко встрече подключилось более 1500 студентов в режиме онлайн. В рамках Фестиваля планируется провести конкурс идей проектов по одному из трёх направлений:

— «Нижний: встречаем гостей» (к 800-летию города)

— «Нижний: цифровая среда»

— «Нижний: здоровые поколения».

Лучшие проекты будут представлены на общественной площадке города.